Maroc: Province d'Errachidia - 388 projets INDH de plus de 257 MDH réalisés entre 2019 et 2022

Errachidia — Un total de 388 projets mobilisant un investissement global de 257,12 millions de Dirhams (MDH) ont été réalisés par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) dans la province d'Errachidia durant la période allant de 2019 à 2022.

Quelques 175.000 personnes ont bénéficié de ces projets réalisés dans le cadre des quatre programmes de l'INDH, selon des données présentées, jeudi à Errachidia, lors d'une cérémonie à l'occasion de la célébration du 18è anniversaire de ce chantier royal d'envergure, tenue sous le thème "Le bilan et les acquis de la troisième phase", en présence du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d'Errachidia, Bouchaab Yahdih.

Ainsi, 23 projets d'un coût total de 43,8 MDH ont été exécutés dans le cadre du programme 1 (Rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base) de la phase III, alors que 24 projets, ayant mobilisé un investissement de 19,7 MDH, ont été réalisés dans le cadre du programme 2 (Accompagnement des personnes en situation de précarité).

Pour ce qui est du programme 3 (Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes), il a été procédé à la réalisation de 68 projets d'un coût total de 33,82 MDH.

De même, 273 projets mobilisant un investissement de 159,8 MDH ont été réalisés, durant la même période, dans le cadre du programme 4 de l'INDH (Impulsion du capital humain des générations montantes).

Les domaines ciblés dans le cadre du programme 1 montrent que 10 des 23 projets réalisés ont été exécutés dans le secteur de l'eau potable, 8 dans celui de l'éducation, 3 dans celui des routes, 1 dans celui de la santé et 1 autre dans celui de l'électricité.

Concernant le programme 2, 19 des 24 projets exécutés l'ont été dans le cadre de l'axe d'aide aux personnes âgées, aux malades et à celles à besoins spécifiques, alors que 3 ont porté sur l'axe de soutien à la réinsertion socioéconomique et 2 sur celui de la protection de l'enfance et des jeunes.

S'agissant du programme 3, 44 des projets réalisés concernent l'axe de l'entrepreneuriat et 20 celui de soutien à l'économie sociale et solidaire, alors que 2 portent sur la création de la Plateforme des jeunes.

Par ailleurs, les 273 projets mis en oeuvre dans le cadre du programme 4 portent sur les axes de la généralisation de l'enseignement préscolaire en milieu rural (237 projets), de soutien à la scolarisation et lutte contre le décrochage scolaire (23 projets) et de la santé de la mère et de l'enfant (13 projets).

S'exprimant lors de cette cérémonie, M. Yahdih a souligné la grande importance de l'INDH, ce chantier royal d'envergure qui fait du développement humain "le trait d'union" entre les différents secteurs, notamment ceux de l'éducation, la santé et les infrastructures.

Il a relevé que SM le Roi Mohammed VI n'a eu de cesse d'appeler à accorder l'intérêt nécessaire à l'élément humain qui reste "la vraie richesse" du Maroc, se félicitant de l'implication active de l'ensemble des acteurs concernés, sur les plans provincial, régional et national, dans la mise en oeuvre des projets et actions de l'INDH.

Cette cérémonie à a été marquée par la remise de 4 ambulances, acquises par l'INDH grâce à un investissement de 2.899.980 Dh, au profit des centres de santé de Boudnib, Merzouga, Igli et Tinejdad, ainsi que de 5 unités médicales mobiles (1.960.008 Dh) au profit des centres de santé de Boudnib, Jorf, Goulmina, Moulay Ali Chérif et Tinejdad.

Ces ambulances et unités médicales mobiles font l'objet des conventions signées, à cette occasion, par le wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d'Errachidia et le délégué provincial de la Santé et de la Protection sociale.

Il a été procédé à la remise également des clés de 4 minibus de transport scolaire, acquis par l'INDH (1,54 MDH), au profit des communes de Oued Naam, El Khang, Tadigoust et Melaab.

Ces minibus de transport scolaire font l'objet des conventions signées, lors de cette cérémonie, par le wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d'Errachidia, le directeur provincial de l'Education nationale et les présidents des Conseils des communes concernées.

Cette rencontre s'est déroulée en présence notamment du président du Conseil de la région de Drâa-Tafilalet, des présidents des Conseils provincial et communal d'Errachidia, de représentants de la Coordination nationale de l'INDH, ainsi que de représentants du tissu associatif.