Afrique de l'Ouest: Accord-cadre de 250 millions de dollars signé avec le Togo

L'International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), membre du Groupe de la Banque islamique de développement (IsDB), a signé des accords avec douze accords pays parmi lesquels le Togo.

Ces accords permettront d'accéder à des ressources financières afin de faciliter le développement du secteur privé et de stimuler la croissance économique. Ils contribueront également au développement d'un système commercial plus efficace et sécurisé, permettant des importations et exportations plus efficaces.

L'ITFC a signé un accord-cadre de 250 millions de dollars avec le Togo dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture et en faveur du secteur privé.

Un accord a également été signé dans le cadre du programme national de l'AATB* pour le Togo, qui porte sur le renforcement des capacités du pays dans la facilitation des échanges, la promotion des chaînes de valeur d'exportation, la finance islamique, le commerce électronique et le développement du secteur privé pour les trois prochaines années.

Les accords ont été paraphés par Hani Salem Sonbol, PDG de l'ITFC, et Zourehatou Kassah-Traore, ministre des Travaux publics du Togo.

* L'AATB est un programme multi-donateurs, multi-pays et multi-organisations, visant à promouvoir et augmenter les flux commerciaux et d'investissement entre les pays africains et arabes. Il vise à accroître l'intégration économique et à soutenir une croissance durable dans les Etats arabes et africains.