Algérie: 19 mai 1956 - La grève des étudiants, un tournant décisif dans le cours de la Révolution algérienne

ALGER — Des universitaires et historiens ont affirmé que la grève des étudiants du 19 mai 1956 a constitué un tournant décisif dans le cours de la Révolution, en ce sens que ce soulèvement étudiant, mené dans les quatre coins du pays et à l'étranger, a démontré la capacité du peuple algérien à faire face au colonisateur français, et sa détermination à recouvrer la souveraineté nationale.

Dans ce cadre, le chercheur et historien spécialisé dans le mouvement national, Amar Rekhila, a souligné l'intérêt particulier qu'accordait le Front de libération nationale (FLN) aux étudiants, ajoutant que cette frange avait été d'un grand soutien à la Révolution, citant le rôle joué par l'Union générale des étudiants musulmans algériens (UGEMA).

Il a mis en exergue l'apport déterminant des étudiants au cours de la Révolution qui ont répondu à l'appel à la grève le 19 mai 1956 et créé l'UGEMA, affirmant que le ralliement des étudiants à la Révolution avait eu un grand impact sur l'opinion publique française et mondiale. Les étudiants ont assumé des missions médiatiques et diplomatiques et oeuvraient à la mobilisation et à la représentation du FLN au niveau des organisations régionales et internationales, des conférences et autres rencontres tenues dans les différents pays à travers le monde, a-t-il rappelé.

L'enseignant d'histoire à l'université d'Oran, Rabah Lounici, a mis l'accent, pour sa part, sur le poids du ralliement des étudiants qui a marqué "un tournant décisif dans la lutte armée et mis fin aux allégations colportées par l'occupant français sur les dirigeants de la Révolution".

Il a relevé qu'au plan diplomatique, les étudiants algériens ont joué un "rôle important" à travers leur forte présence au sein de l'organisation mondiale des étudiants.

A son tour, l'enseignant d'histoire à la Faculté des sciences de l'information et la communication à l'université d'Alger 3, Ammar Abderrahmane a évoqué le rôle des étudiants algériens qui ont répondu présents à l'appel de la patrie et assumé leurs responsabilités à une phase où la Révolution était soumise à une forte pression marquée notamment par le décès en martyr de grands commandants militaires, à l'instar de Didouche Mourad et Badji Moukhtar, ainsi que le blocus imposé à la wilaya I historique.

Il a relevé que "le soulèvement des étudiants a insufflé un fort élan à la guerre de libération, notamment après la désignation de certains étudiants dans des postes de direction dans les rangs du Front de libération nationale et leur réussite à l'élaboration des contours d'une stratégie pour faire face au colonisateur".

Il a appelé la nouvelle génération à suivre l'exemple de leurs aïeux qui se sont sacrifiés pour la Patrie, à l'instar du chahid Taleb Abderrahmane.