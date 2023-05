Ile Maurice: Anaïs Albert - «Manger sain et se faire plaisir, c'est possible»

La malbouffe n'est pas dans le vocabulaire d'Anaïs Albert. Diététicienne spécialisée dans la nutrition sportive, elle s'occupe des athlètes de haut niveau et de toute personne qui veut manger sainement tout en ayant une activité physique régulière. Détestant le mot «régime», elle lui préfère celui de plat diététique où l'on peut prendre du plaisir à manger des plats sains... et gourmands.

Vous êtes donc nutritionniste ?

Je ne suis pas à proprement parler nutritionniste. Un nutritionniste va plutôt venir en aide à ceux qui ont, par exemple, des problèmes d'obésité, de diabète ou autre. Quant à moi, je suis diététicienne spécialisée en nutrition sportive. Je m'occupe plutôt de ceux qui sont dans le domaine sportif, qu'il s'agisse d'athlètes de haut niveau ou ceux qui pratiquent tout simplement un sport ou quelque activité physique. Quand ils font appel à moi, je veille à ce qu'ils puissent avoir une alimentation saine et pratique dans la vie de tous les jours. Quand ils font du sport et qu'ils se demandent ce qu'il faut manger, c'est là que j'interviens.

Comment vous est venue l'idée de devenir diététicienne ?

J'ai toujours été passionnée par l'alimentation saine, notamment celle des athlètes. On peut dire que, depuis toute petite, je suis tombée dans le chaudron. J'étais là, dans toutes les compétitions de bodybuilding (NdlR, Anaïs Albert est la fille de Richard Albert, président de la Mauritius Body Building and Fitness Federation)

. Dans ce sport, il n'y a que la partie visible que l'on distingue. Derrière, il y a les entraînements, la récupération et surtout le mode d'alimentation. Le fait d'avoir évolué parmi les bodybuilders m'a amenée à m'intéresser à leur nutrition. Mais l'intérêt de suivre des cours et de me spécialiser dans cette filière, c'est venu après l'école.

En quoi la diététique est-elle importante dans le domaine sportif ?

Beaucoup de personnes qui pratiquent un sport négligent la manière dont elles s'alimentent. Certes, elles ont commencé une activité physique ou vont à la gym. Mais il faut savoir que c'est du 50-50 si on veut obtenir des résultats. Sans une bonne alimentation, saine et équilibrée et répondant aux besoins de la personne, il n'y a pas de résultats.

En septembre, après l'obtention de mon diplôme - quand j'ai débuté dans le métier -, j'ai commencé à m'occuper d'un athlète au gymnase. J'ai aussi travaillé avec des femmes qui y sont et qui font du fitness ou de l'aérobic. C'étaient des femmes qui sont en surpoids ou qui veulent maintenir leur poids mais aussi des femmes qui se trouvent trop minces. Grosso modo, il y a autant de besoins que de morphologies. Mais, en septembre 2022, quand j'ai commencé, c'était vraiment pour aider les gens à s'alimenter correctement.

Vos clients avaient-ils le temps de suivre vos conseils et de cuisiner les plats pour mieux s'alimenter?

Justement, j'ai réalisé que ce n'était pas toujours le cas. Certes, c'était bien d'aider les gens à calculer des calories pour eux pour qu'ils préparent eux-mêmes leurs plats. Je suis arrivée à la conclusion que cela pouvait devenir plus efficace pour eux de leur offrir un service pratique dans la vie de tous les jours.

Surtout pour Monsieur Tout-le-monde qui sort du travail et qui a besoin de s'entraîner alors qu'il a la flemme de cuisiner à la maison. J'ai voulu aider plus encore à travers Metra-Nutrition, mon entreprise, qui opère à La Tour Koenig Body Building & Fitness Club depuis le début de cette année.

Expliquez-nous le fonctionnement de Metra-Nutrition...

Avant, de septembre à décembre 2022, je ne donnais que des conseils aux athlètes pour manger sainement. Depuis janvier, c'est moi qui leur offre des plats via ma compagnie qui s'appelle Metra-Nutrition. Je suis seule à la gérer bien que je bénéficie de l'aide de ma mère Gina, qui n'est pas une employée fixe. On peut me contacter soit sur Instagram soit la page Facebook de Metra-Nutrition.

Ceux qui sont à la salle de gym de La Tour Koenig Body Building & Fitness Club sont aussi en contact avec moi pour les plats. À Metra-Nutrition, il y a des repas pour une prise de masse pour des gens qui veulent prendre du poids ou gagner en masse musculaire. Mais il y a aussi des plats allégés, pour ceux qui veulent en perdre.

Un plat doit avoir un certain barème de calories pour favoriser la prise de masse, ou être en dessous d'un certain nombre de calories pour favoriser une perte de poids, d'où la préparation de plats allégés pour certains. En général, c'est un menu qui sort tous les dimanches. Toutes les semaines, les menus changent.

Combien de personnes vous contactent et qui sont-elles ?

Quinze à 20 personnes régulières sont en contact avec moi. Toutes les semaines elles ont un suivi. Elles aiment et trouvent pratique grâce à Metra-Nutrition d'avoir quelque chose de bien à manger après les heures de bureau et les entraînements. Plusieurs catégories d'âge sont concernées. Cela peut aller des enfants qui sortent de l'école et qui viennent à la gym - qui commandent des plats à Metra-Nutrition au lieu d'aller manger un fast food - aux athlètes de haut niveau.

Cela dit, on est ouvert à tous types de clients et pas forcément à ceux qui viennent s'entraîner. Pour le moment, toutes les commandes sont récupérées à La Tour Koenig Body Building & Fitness Club, de 15 heures à 20 h 30. Très souvent, c'est après les heures de bureau que les clients viennent prendre livraison des plats. Ce qui est aussi pratique, pour eux, c'est que ce n'est pas obligatoire que les repas soient gardés pour le dîner. Ils peuvent être mis au réfrigérateur pour être consommés au déjeuner le lendemain. Mais d'ici la fin de l'année, j'espère pouvoir lancer tout ce qui est livraison de plats à domicile.

Votre approche a-t-elle donné des résultats ?

Je connais quelqu'un en particulier qui pesait plus de 100 kg. Après trois mois, en faisant des exercices et en mangeant nos repas diététiques, il est passé à 88 kg. Il était en surpoids. Cela nous encourage à aller de l'avant avec le projet de Metra-Nutrition pour venir en aide à ceux qui sont dans cette situation alors qu'ils ont une activité physique.

Finalement, ce que vous leur proposez, ce sont des régimes ?

Régime est un terme que beaucoup de personnes ont tendance à voir comme décourageant. Je dirais plus une alimentation saine. Je conseille au client de prendre du plaisir à prendre de la nourriture saine, à manger correctement, à être sûr d'avoir les calories et les nutriments qu'il faut dans la nourriture. Mais ce n'est pas un régime qu'on leur propose. Les gens qui viennent me voir sont ceux qui en ont marre de manger une salade et du poulet grillé tous les jours.

On peut manger un plat diététique, manger sain et se faire plaisir : c'est la devise de Metra-Nutrition. On peut manger un plat diététique et gourmand. Ce n'est pas parce qu'on mange de la salade qu'on ne va manger que de la laitue et de la tomate. Il y a aussi des aliments qui font plaisir comme des dattes, des fruits, des pommes. Pas en excès mais dans une salade qui est fraîche, etc.

Donnez-nous des exemples de plats que vous préparez.

L'aspect gustatif des plats de Metra-Nutrition, c'est justement le passage du plat fait maison comme un petit curry poulet à un petit foo yang de crevettes très healthy ou un gratin de giraumon qui est tout aussi sain. On peut préparer un gratin de giraumon qui est tout à fait healthy en utilisant les ingrédients qu'il faut. Pour les menus allégés, cela peut être, par exemple, une omelette aux fines herbes et champignons accompagnée d'un sauté de légumes.

Pour ceux qui veulent prendre de la masse musculaire, comme les culturistes ou haltérophiles, ce sera différent. Pour eux, cela pourrait être un plat consistant en des tagliatelles sautées aux légumes et des oeufs. Beaucoup de personnes pensent que manger sainement c'est difficile et c'est cher. Cela varie entre Rs 190 et Rs 215 le plat.

Avez-vous des commandes de plats pour des besoins spécifiques ?

Il y a des plats plus individualisés. Il y a des gens qui ont vu le menu mais qui me demandent si on peut augmenter les protéines. Moi, je sais exactement quelles sont les proportions à voir selon la morphologie des gens. On calcule leur indice de masse corporelle et le nombre de calories dont leur corps a besoin soit pour perdre du poids soit pour en gagner. Je suis là pour aider à avoir une alimentation saine en ne dépassant pas les calories dont le corps a besoin. J'établis un plan sur une semaine voire un mois.

Tout dépend des besoins et du budget du client aussi. Quand une personne m'approche, je discute avec elle et vois si elle a des allergies ou problèmes de digestion. Par la suite, j'établis un menu qui sort toutes les semaines. Pour en revenir à votre question, je suis la plupart du temps chez moi pour pouvoir entrer en contact avec les clients qui ont besoin d'aide. Mais il m'arrive aussi de me déplacer pour des clients qui ont besoin d'un suivi personnalisé.

Comment faites-vous pour une personne qui veut perdre du poids mais a des problèmes médicaux ?

Si une personne est en surpoids et a des ennuis de santé, je lui demanderais d'abord de consulter un médecin. Certes, je suis spécialisée en nutrition sportive, pour aider, entre autres, à perdre du poids. Mais pour tout problème de santé accompagnant une surcharge pondérale, c'est au nutritionniste d'apporter son aide à la personne qui en est atteinte, et de lui apporter un suivi spécialisé.

Y a-t-il assez de diététiciens pour la nutrition sportive à Maurice ?

Des suivis se font avec des athlètes de haut niveau. Mais pour tous les sportifs qui débutent, c'est assez difficile de trouver un diététicien attitré. Quant à moi, je ne m'occupe pas que des culturistes et haltérophiles mais aussi de toutes les personnes qui veulent manger sainement tout en ayant une activité physique régulière, c'est-à-dire ceux qui font de l'exercice pour le plaisir et qui veulent une alimentation saine et équilibrée. Eux, ils n'ont pas la même opportunité d'être en contact avec les diététiciens qui s'occupent des athlètes de haut niveau.