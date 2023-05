Maroc: Entreprises - La préfecture de Tanger-Assilah s'accapare 71,7% des EPMA de la région TTA

La préfecture de Tanger-Assilah s'accapare la part du lion des entreprises personnes morales actives (EPMA) établies dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima en 2020, soit une part de 71,7%, indique un rapport de l'Observatoire marocain de la TPME pour l'année 2023.

D'après cette étude sur le tissu entrepreneurial de la région qui représente une déclinaison du rapport de l'Observatoire réalisé à l'échelle nationale, le nombre des EPMA de la région ayant déposé une déclaration auprès de la Direction générale des impôts (DGI) en 2020 s'élève à 35.126, dont 71,7% sont basées dans la préfecture de Tanger-Assilah.

La ventilation par section d'activité montre que le commerce et la construction se positionnent aux 1er et 2ème rangs en termes de nombre d'EPMA dans la région, avec des parts respectives de 26,1% et 22,9%, rapporte la MAP.

Le rapport fait savoir que 95,6% des EPMA de la région sont des microentreprises et des très petites entreprises (TPE), générant un chiffre affaires qui ne dépasse pas 10 millions de dirhams.

En 2020, l'analyse de la répartition des EPMA par catégorie et par section d'activité montre une prédominance des microentreprises dans l'ensemble des sections et principalement dans l'"hébergement et restauration", les "arts, spectacles et activités récréatives" et les "autres activités de services", avec des parts respectives de 96,1%, 95,8% et 95,6%.

En outre, la région TTA a vu la création de 7.344 entreprises personnes morales (EPM) en 2021, affichant une hausse de 18,8% par rapport à l'année 2020, souligne le rapport, relevant que 72,9% de ces créations ont été enregistrées au niveau de la préfecture de Tanger-Assilah.

En 2021, le commerce, les transports et entreposage et la construction ont concentré plus de 61% des créations d'EPM, avec une prédominance de la forme juridique SARL-AU, qui représente 54,3% du total des créations, soit une hausse annuelle de 3%.

En parallèle, le nombre des EPM en cours de dissolution a augmenté de 699 en 2021 par rapport à l'année précédente, fait observer l'étude, précisant que 44,6% de ces entreprises se situent dans la préfecture de Tanger-Assilah, et 45,3% opèrent dans les secteurs du "commerce, réparation d'automobiles et de motocycles" et de la "construction".

Une entreprise personne morale active est une entreprise ayant déposé une déclaration du résultat fiscal au niveau de la DGI, ou ayant déclaré au moins un salarié auprès de la CNSS, ou ayant déposé un bilan auprès de l'OMPIC au cours de l'année étudiée.