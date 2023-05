Afrique: Hommage aux figures du raï Zahounia et Houari Benchenet au TNA

ALGER — Zahouania et Houari Benchenet, figures du raï et de la chanson oranaise, ont été honorés jeudi soir à Alger à l'occasion d'un hommage émouvant en reconnaissance de leurs contributions actives à l'enrichissement de ce genre musical, inscrit en 2022 au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco.

Organisée au Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi par l'Association culturelle "Troisième millénaire", la cérémonie en hommage à Zahouania et Houari Benchenet a drainé un large public parmi leurs fans, venus nombreux revoir ces icones du raï qui ont marqué la scène musicale durant plusieurs décennies. Accueillis chaleureusement, les deux artistes ont été accompagnés jusqu'au-devant de la scène du TNA sur des rythmes festifs de la troupe musicale "Foursanne Maghnia".

Emus, les artistes ont salué un public enthousiaste avec qui ils ont accepté d'immortaliser ces moments de retrouvailles marqués par la présence de plusieurs figures de la musique et de la culture.

En réaction à cet hommage, Zahouania a salué les initiateurs de cet hommage qui, dit-elle, est une reconnaissance de son parcours artistique de plus de 40 ans.

Concernant le classement en décembre 2022 du raï, chant populaire d'Algérie, au patrimoine immatériel de l'humanité, elle a estimé que cette inscription est une "attestation de l'Unesco" approuvant, une fois de plus, que "le raï algérien avait bel et bien existé sur la scène algérienne et à l'étranger".

Avec un parcours de 40 années, Zahouania, Halima Mazzi de son vrai nom, 64 ans, est l'une des figures emblématiques du raï algérien qu'elle a fait connaitre en dehors de l'Algérie, notamment en Europe et en Amérique du Nord.

Sa riche discographie comprend plusieurs chansons et duos avec d'autres interprètes de ce genre musical typique à l'Algérie, et de nombreuses collaborations avec Cheb Hasni (Hasni Chekroun), les frères Baba Ahmed, et de nombreux artisans de l'internationalisation du raï.

Houari Benchenet, lui aussi, s'est dit "ému de cet hommage rendu par ses pairs" en reconnaissance d'un long parcours jalonné de succès, évènements et de souvenirs avec un public merveilleux qui, dit-il "m'a toujours soutenu".

Discret, Haouri Benchenet, 63 ans, a débuté dans la chanson dés son jeune âgé, à 15 ans. Influencé par Blaoui Houari, Ahmed Wahby, Ahmed Saber et Ben Zerga, entre autres grands interprètes de la chanson oranaise et précurseurs du raï moderne, il s'est lancé dans le musique avant de devenir l'auteur de l'incontournable "Arssam Wahran".

Pour l'occasion, des artistes comme Radia Adda, interprète du rai qui a eu à collaborer avec Zahounia dans les fins des années 1990, Houari Bouabdellah et Rezki Ouali ont tenu à rendre hommage aux deux figures artistiques en reprenant certains de leurs titres.

Pour l'occasion, la diva Zahounia a partagé la scène du TNA avec Radia Adda pour un de ses plus grands succès "Li tekhdem b enniya", une performance très applaudie par le public, heureux de revoir la star remonter sur scène.

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) a inscrit, en décembre 2022, le Raï (chant populaire d'Algérie), sur sa liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.