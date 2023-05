Afrique Australe: Région Afrique Australe - Un besoin urgent de 247 millions de dollars pour la FAO

L'organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) lance un appel d'urgence.

2,5 millions. C'est le nombre de personnes que l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture veut atteindre dans son appel à l'urgence lancé le 17 mai 2023. Des personnes considérées comme parmi les plus vulnérables et établies dans quatre pays de l'Afrique australe, à savoir : Madagascar, le Malawi, le Mozambique et la Zambie. Des zones exposées aux chocs climatiques et qui, entre janvier et mars de cette année, ont été frappées par le cyclone tropical Freddy et la tempête tropicale Cheneso (Malawi, Madagascar et le Mozambique).

Pour ce qui est de la Zambie, le pays a « connu des tempêtes destructrices et des pluies torrentielles ayant entraîné de graves inondations » rapporte l'organisme onusien dans sa missive. Ces phénomènes ont provoqué des conséquences néfastes dans ces pays. « Des infrastructures sociales et économiques essentielles, des équipements de pêche, du bétail et des centaines de milliers d'hectares de cultures ont été perdus. Les inondations ont également accru les mouvements de bétail et d'animaux sauvages, déclenchant des épidémies de maladies animales transfrontalières. Au total, près de 10 millions de personnes ont été touchées dans la région » affirme la FAO.

Initiatives. Dans son appel à l'urgence, l'organisme onusien en charge de l'alimentation et de l'agriculture, fait savoir que « l'aide se concentrera sur le rétablissement de la production agricole, piscicole et animale ». Comme l'a indiqué Patrice Talla, coordonnateur sous-régional de la FAO pour l'Afrique australe « la sécurité alimentaire et les moyens d'existence ruraux de certaines des personnes les plus vulnérables de la région ont été gravement compromis ».

Aussi, les interventions devraient porter sur « la réalisation d'évaluations et d'analyses des besoins afin de soutenir une réponse coordonnée et à plus grande échelle ». « Une réponse d'urgence renforcée et durable est nécessaire pour permettre aux populations de se relever et de reprendre la production agricole », a conclu le coordonnateur sous-régional de la FAO pour l'Afrique australe.