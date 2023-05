Algérie: La délégation du NIPSS visite des unités pharmaceutiques, industrielles et de recherche scientifique à Constantine

CONSTANTINE — La délégation de l'Institut national des études politiques et stratégiques du Nigeria (NIPSS) a visité, jeudi en fin d'après-midi à Constantine, des établissements pharmaceutique, industrielle et de recherche scientifique dans le cadre d'une visite de cette délégation de haut niveau dans plusieurs wilayas du pays.

La délégation nigériane, accompagnée des autorités locales a entamé sa visite en se rendant à l'usine Saidal de Constantine qui dispose de deux site de production l'un consacré à la production de la forme pharmaceutique sirop et le second dédié à la fabrication de l'insuline humaine à usage hospitalier.

A la salle des conférences de cette usine relevant du groupe public Saidal fondé en 1982, la délégation nigériane a écouté un exposé détaillé sur ce groupe disposant entre autre de 8 sites de production à travers plusieurs wilayas du pays et 3 centres régionaux de distribution et a eu à assister également à des explications sur le plan de développement de l'usine Saidal de Constantine qui a entamé depuis mars écoulé la production de l'insuline humaine rapide utilisée dans les hôpitaux.

Cette unité qui produit une quantité de 1 million d'unités de vente de cette solution (en flacons) avec des capacités de production supérieures qui seront fixées en fonction des besoins du marché, contribue efficacement à la consolidation de la souveraineté nationale sanitaire à travers la réduction de la facture d'importation, a expliqué Mme. Feriel Kherrab directrice de ce site de production.

Sur site, la délégation nigériane et les autorités locales ont planté des arbustes symbolisant les liens de fraternité entre les deux pays et qui reflètent également l'intérêt accordés par les deux pays aux domaines de l'environnement et du changement climatique.

Par la suite la délégation s'est dirigée au siège de l'institut de formation de l'EPIC/Complexe de développement de l'industrie mécanique "RHEINMETAL Algérie à Aïn Smara relevant ministère de la Défense nationale (MDN).

Puis, à l'Entreprise nationale de matériaux de travaux publics ENMTP, située à proximité du siège de RHEINMETAL Algérie, la délégation nigériane a visité les installations et les engins fabriqués par cette usine entrée en production depuis 1980.

L'ENMTP est une entreprise publique algérienne spécialisée dans la fabrication, la commercialisation et maintenance d'une large gamme de matériels de travaux publics et bâtiment, et dispose de 6 filiales de production et 4 unités commerciales, selon les explications fournies par le président directeur générale de l'usine ENMTP de Constantine Slimane Boulbad, qui a précisé que l'usine opère depuis 2012 en collaboration avec une multinationale "LIEBHERR" spécialisée essentiellement dans la fabrication des matériels de terrassement.

L'usine de Constantine de l'ENMTP forte d'une capacité de production de 450 engins par an (de terrassement de différents types de pelles, chargeurs et bulldozer), fabrique également des composants de matériels de travaux publics destinés à l'exportation, selon le même responsable.

La délégation nigériane a achevé sa visite à Constantine par se rendre au Centre de Recherche en Biotechnologie où des exposés sur ce centre national spécialisé dans la maitrise des technologies du vivant pour une bio économie durable a été présenté ainsi que des présentations sur le centre de recherche en sciences pharmaceutiques spécialisé dans le développement et l'innovation des produits de santé, le centre de recherche dans l'aménagement du territoire CRAT chargé de réaliser des programmes de recherche scientifique et de développement ethnologique dans le domaine de l'aménagement du territoire et le centre de recherche en mécanique (CRM).

Sur place, le membre de la délégation nigériane Emmanuel Mamman a fait part de l'importance du potentiel que dispose l'Algérie en matière de recherche scientifique et a émis le voeu de tisser des relations de coopération en la matière.

De sa côté, Aig Galadanchi, membre de la délégation nigériane a salué dans une déclaration à la presse, les efforts déployés localement dans les différents secteurs pharmaceutique et industriel entre autres et a mis en avant l'avancée réalisée par l'Algérie dans les différents domaines en rapport notamment avec la technologie de pointe.

La mission nigériane devra élaboré un rapport sur sa visite en Algérie et le remettre au président de la République nigériane, a déclaré M. Mahfoud Darghoum représentant de l'Institut national d'études de stratégie globale (INESG) qui a rappelé dans ce contexte de l'Algérie et le Nigeria partagent les même préoccupations, ajoutant que l'Algérie vise à conquérir économiquement l'Afrique.