Madagascar: Volley - sommets nationaux - Stef'Auto et GNVB remettent leur titre en jeu

Place au Championnat national première division, hommes et dames. Le sommet national 1D débute ce jour jusqu'au 27 mai, dans deux sites à Toamasina, à savoir le gymnase CRJS et le Dojo Soavita, sous l'égide de la ligue Atsinanana volleyball. Onze équipes participent pour le 1DM, tandis que dix sont engagées pour les 1DF.

La plus représentée est celle d'Analamanga avec onze formations. Atsinanana se trouve en deuxième position avec six équipes participantes. La sélection d'Anosy, de Boeny, d'Ihorombe et d'Atsimo Atsinanana ont chacune un seul représentant.

Les deux finalistes de la 2DM et la championne de la 2DF, en l'occurrence PÔLE GNVB (Analamanga), NADJ (Atsinanana), SQUAD (Analamanga), étaient parmi les équipes participantes. Quant à la formation de l'AVBA (Vakinankaratra), vice-championne de la 2DF, elle a manqué l'appel de cette grande étape.

La réunion préliminaire et technique, ainsi que le tirage au sort et le calendrier ont eu lieu ce jour, au DIRJS. Le coup d'envoi des rencontres débutera demain. La formation de la Gendarmerie nationale volleyball (GNVB) chez les hommes, et le Stef'Auto chez les dames remettent leur titre en jeu. La GNVB était intouchable avec ses onze titres et vise cette année son douzième sacré.