Madagascar: Education - Don de 3 000 livres pour les EPP d'Anjozorobe

Trente-cinq écoles primaires publiques (EPP) de la commune d'Anjozorobe ont pu bénéficier de 3 000 livres scolaires. Ce don de l'Association Amitié Madagascar Ile-de-France (AMIF) est composé, entre autres, de 700 livres de calcul , 700 livres de malagasy et 1000 dictionnaires trilingues.

Près de 700 élèves de CP1 auront chacun un livre de calcul et un livre de malagasy. A l'occasion des missions annuelles, les directeurs et les enseignants attirent régulièrement l'attention des membres de l'AMIF sur les besoins des écoles en matériel et en formation.

Lors de la dernière mission qui s'est déroulée en octobre 2022, l'AMIF a recueilli ces besoins à l'occasion de plusieurs réunions qui se sont déroulées à la mairie. Parmi toutes les attentes, l'une d'entre elles faisait l'unanimité : disposer de manuels scolaires pour chaque enfant. L'AMIF en a fait un axe prioritaire et a décidé de doter les classes de CP1 et CP2 de toutes les EPP de la Commune d'Anjozorobe de manuels scolaires d'ici à la rentrée 2023.

La logistique a été assurée par l'équipe de l'AMIF Madagascar. Le financement a été assuré par les donateurs de l'association ainsi que la mobilisation importante des élèves de deux établissements scolaires d'Ile de France, l'Institut St-Pierre à Brunoy et le Lycée Fénelon à Vaujours.

Réalisations. Depuis 16 ans, l'AMIF a conduit des travaux d'adduction et d'assainissement dans la ville d'Anjozorobe et dans tous les fokontany ruraux .Elle a donné accès à l'eau et à l'assainissement pour 90% de la population, soit environ 26 000 personnes, et a ainsi permis l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants, en particulier, en supprimant la corvée de l'eau. L'installation de blocs sanitaires munis de lave-mains auprès de chaque EPP s'est accompagnée de campagnes de sensibilisation à l'hygiène et la santé.