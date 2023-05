Algérie: Importation automobile - Le document Algex n'est plus exigé pour la domiciliation bancaire

ALGER — Les concessionnaires et les constructeurs de véhicules ne sont plus tenus de présenter les documents délivrés par Algex, pour obtenir la domiciliation bancaire nécessaire pour effectuer leurs opérations d'importation, a indiqué le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique dans une note publiée jeudi.

"Dans le cadre de la simplification des procédures administratives liées aux activités d'importation et de production des véhicules, il est porté à la connaissance des concessionnaires et des constructeurs de véhicules, que les opérations d'importation de véhicules neufs, d'ensembles, de sous-ensembles, d'accessoires et de pièces entrant dans la construction de véhicules, ne seront désormais plus soumises aux documents délivrés par Algex (l'Agence algérienne de promotion du commerce extérieur)", est-il indiqué dans la note.

Les demandes d'attestation de régulation doivent être déposées à partir du dimanche prochain, au niveau de la direction générale du développement industriel du ministère, souligne-t-on.