Ile Maurice: JIOI 2023 - Réunion du CIJ - Madagascar réitère son engagement pour des jeux grandioses

La 11e édition des Jeux des îles aura-t-elle lieu ou pas ? C'était le thème central de la réunion du Conseil international des Jeux (CIJ) qui s'est ouvert hier à Madagascar. Et malgré les échos défavorables venant de la Grande île depuis quelques mois, le Comité organisateur a d'emblée soutenu que les Jeux auront bien lieu. Petit hic toutefois au cours de cette journée inaugurale puisque le choix des disciplines n'a pas été abordé. C'est aujourd'hui que les dirigeants des sept îles participantes s'y attèleront.

La tenue de la manifestation à Madagascar est programmée du 23 août au 3 septembre. A ce niveau, c'est fait. Sans surprise, le ministre de la Jeunesse et des Sports malgache, André Haja Resampa, a débuté son discours en essayant de calmer les plus sceptiques. Il a ainsi balayé d'un revers de la main les doutes autour de la tenue de l'événement sur la Grande île. Des doutes qui ont surtout émergé par le silence des autorités malgaches ces derniers mois.

Au niveau des infrastructures, le ministre Resampa, qui est aussi président du comité d'organisation, a soutenu tout avoir sous contrôle, notamment grâce au soutien du gouvernement chinois. Ce dernier a offert du matériel sportif la semaine dernière. «Nous sommes déjà bien avancés, et nous avons, en plus du stade Barea, le joyau architectural de l'océan Indien en matière de sport, 18 gymnases à travers le pays, et plusieurs stades. Nous allons terminer les infrastructures qu'il reste encore à réhabiliter, mais nous avons passé le plus dur», a confié le ministre.

Le stade Barea, situé à Tana, sera le poumon des Jeux dans une certaine manière. Cette enceinte accueillera les cérémonies d'ouverture et de clôture, le football et certaines épreuves d'athlétisme. Dans le camp mauricien, l'on est un peu plus rassuré selon Philippe Hao Thyn Voon, président du Comité olympique mauricien (COM). «Nous avons rencontré le président malgache. Il nous a affirmé qu'il s'impliquait personnellement dans l'organisation des Jeux. Il a affirmé que les Jeux auront lieu et qu'ils seront grandioses.» Le président du COM est accompagné de Hedley Han, secrétaire général de l'instance.

Comme cité plus haut, la seule ombre au tableau demeure le renvoi pour aujourd'hui du choix des disciplines au programme. Elles sont au nombre de 23 actuellement mais plusieurs sports seront enlevés. On parle de sept environ. Selon Philippe Hao Thyn Voon, c'est la rencontre avec Andry Rajoelina, président de la République de Madagascar, qui a chamboulé le programme. «Nous lui avons rendu une visite de courtoisie et cela a pris plus de temps que prévu. A notre retour, il était déjà trop tard pour se réunir et débattre sur ce sujet», précise le président du COM. Même dans l'agenda de la réunion du CIJ il y a du retard.

Agenda du jour

Logo, mascotte et hébergement au menu

C'est une journée chargée qui attend les visiteurs des îles avoisinantes. Les membres du CIJ prendront connaissance des spécificités de cette 11e édition puisque la mascotte officielle, l'hymne des Jeux et le logo seront présentés aujourd'hui. Les membres du CIJ auront aussi une idée de l'avancement effectué par le pays hôte en termes d'organisation puisque la billetterie, l'accréditation ou encore ce qui est proposé pour la cérémonie d'ouverture et de fermeture seront abordés.

Le plus gros item sera probablement l'hébergement. Pour rappel, le Comité organisateur hébergera toutes les délégations dans des hôtels. Il n'y aura donc pas de Village des Jeux. Toutefois, l'Etat malgache devra montrer qu'elle peut accommoder la population des Jeux dans suffisamment d'hôtels au standing acceptable. Maurice avait logé l'ensemble des délégations dans des établissements hôteliers en 2019. La restauration, le transport et la sécurité seront aussi passés en revue aujourd'hui. Le parcours qu'empruntera la Flamme des Jeux en amont de la compétition et le volet Jeunesse seront aussi débattus par les membres du CIJ. Le protocole d'accueil et la lutte antidopage alimenteront les débats. Les représentants du CIJ chercheront également à savoir ce qui sera mis en place en termes de soin pour les athlètes. A l'île soeur, certains des professionnels de santé spécialisés dans le sport ont fait savoir qu'ils ne seraient pas du voyage contrairement aux dernières éditions. Le Comité régional olympique et sportif (Cros) a lancé un appel à candidatures. 26 personnes auraient déjà répondu à cet appel. Ils seraient 10 médecins et 16 kinés.