Ile Maurice: Production électrique - Une nouvelle centrale à gaz naturel à Mare-Chicose

Mare-Chicose, en sus d'être un centre d'enfouissement de déchets, est aussi équipé de puits d'absorption de gaz naturel. Avec l'expansion du site, le nombre de déchets va aussi augmenter, soit jusqu'à 553 000 tonnes en 2033. Ainsi, la turbine à gaz récupère entre 30 et 40% du gaz naturel généré par le centre d'enfouissement. Le projet de créer une nouvelle centrale n'est pas dans l'intitulé de l'appel d'offres. C'est dans les documents complets que l'express a consultés, qu'on parle des plans pour l'après Mare-Chicose.

Pour ce faire, le site va augmenter la capacité d'absorption du gaz naturel à partir des déchets qui se désagrègent. Le soumissionnaire qui participera à l'expansion de Mare-Chicose pourra aussi proposer des plans pour la centrale électrique.

Cette Gas to Energy Plant se fera selon le principe de Design, Build, Operate et Transfer. Ce projet est tributaire du sort de la politique du tri des déchets, soit si elle n'atteint pas atteindre son objectif principal. Du coup, tant que les déchets sont acheminés vers Mare-Chicose, l'absorption du gaz naturel augmentera à le long terme. Ainsi, une centrale avec une capacité maximale de 4 Méga Watt pourra être exploitée. Le soumissionnaire pour ce projet peut installer deux moteurs de 4 MW et la capacité minimale qui sera considérée sera deux turbines de 1,5 MW.

Au fil du temps, le ministère prévoit même la possibilité d'ajouter une troisième turbine de 4 MW. Mais cette hypothèse sera envisagée si le tri ne réduit pas le volume de déchets envoyés à Mare-Chicose.

Si un soumissionnaire décide d'aller de l'avant avec le projet de centrale au gaz naturel, il devra aussi prendre en charge les opérations au centre d'enfouissement de Mare-Chicose. Il faut savoir que les puits de gaz naturel s'épuisent au fil du temps, et qu'il faut installer de nouveaux puits sur le site.

Selon le ministère de l'Environnement, l'expansion verticale va permettre de créer des puits de gaz verticaux aussi. Cette expansion va créer une trentaine de puits de gaz. Auparavant les puits d'absorption étaient limités, car l'entreposage des déchets était à l'horizontale.

Selon le document d'appel d'offres, l'extraction potentielle de gaz pourrait atteindre entre 40 et 47 millions de mètres cubes par an. Mais sur les prochains 10 ans, le promoteur pense que l'extraction de gaz pourrait être entre 11 millions et 21 millions m3 par an. Avec l'apport du méthane, la production énergétique pourrait augmenter de 50 000 Méga Watt heure (MWh) par an jusqu'à 95 000 MWh/an en 2032.

Actuellement, c'est Sotravic qui gère la centrale à gaz et la gestion du centre d'enfouissement de Mare-Chicose. La société continuera à gérer le site jusqu'à ce qu'un nouveau contrat soit alloué, d'ici à juillet 2023.