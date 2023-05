Cote d'Ivoire: Dialogue social en Côte d'Ivoire - Des organisations font des recommandations

Le Conseil national du dialogue social (Cnds) en partenariat avec l'Organisation internationale du travail (Oit) a organisé un atelier portant sur l'état et les perspectives du Dialogue Social en Côte d'Ivoire, à l'hôtel Palm-Club à Abidjan-Cocody le mercredi 17 mai.

L'atelier a permis de valider les rapports issus de l'étude de diagnostic et de renforcement du dialogue social en Côte d'Ivoire, des quinze années d'activités du Cnds.

Ainsi, au terme dudit atelier, des recommandations ont été faites pour parvenir à une gestion optimale et fructueuse de la relation de travail au bénéfice de l'économie nationale dans son ensemble.

Il s'agit au titre des améliorations du cadre normatif entre autres, de consacrer le principe du dialogue social dans la Constitution ; soutenir par un cadre légal volontariste, le dialogue social et la négociation collective dans le secteur privé, dans la fonction publique et dans les collectivités territoriales.

Pour ce qui est du cadre institutionnel, le Cnds et l'Oit, proposent entre autres, la clarification des attributions et l'entendue du périmètre de compétences du Cnds, et transformer cette structure en Autorité de Régulation du Dialogue Social.

Au titre des conditions d'opérationnalisation, les deux entités proposent de combler le besoin de formation des organisations professionnelles d'employeurs, des organisations de travailleurs, et des facilitateurs, en matière de dialogue social.

« Au terme des travaux, les deux rapports validés par l'ensemble des participants, respectivement intitulés : « Etat des lieux critiques et diagnostic du dialogue social en Côte d'Ivoire » et « Défis et perspectives de renforcement du dialogue social en Côte d'Ivoire, ainsi que le mécanisme de suivi de la stratégie adoptée, nous ont été remis, à moi, au représentants du premier ministre, du ministre de l'Emploi et de la prévoyance sociale et de l'Oit. Je m'en réjouis. Et je pense que si ces recommandations sont prises en compte, la culture du Dialogue social dans notre pays va connaitre un coup d'accélérateur au bénéfice de notre économie», s'est exprimé Bernard N'Doumi, président du Cnds.