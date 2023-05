Madagascar: Les 25 et 26 mai à l'IFM - Le mariage forcé, la violence et le travail des enfants au menu des journées de débats citoyens

Deux journées de débats citoyens pour parler de l'enfance, plus précisément, un plaidoyer contre le travail des enfants, le mariage forcé et l violence à l'égard des enfants. Le jeudi 25 et le vendredi 26 mai, l'enfance sera un sujet placé au coeur des débats citoyens proposés par l'Institut Français de Madagascar (IFM) et au cours desquels le public sera incité à réfléchir et débattre des questions relatives à la protection de l'enfance et aux droits de l'enfant.

Durant ces journées, il sera donné au public l'opportunité d'entendre divers plaidoyer en faveur des droits de l'enfant. Le jeudi 25 mai, le thème portera sur le « Plaidoyer pour une enfance normale et contre le travail des enfants », et avec l'intervention de plusieurs personnalités issues de divers horizons : juge des enfants, hauts responsables au sein de l'UNICEF et du ministère de la Sécurité Publique, ainsi que du ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction Publique et des Lois Sociales, et bien d'autres. Le vendredi 26 mai, la journée portera sur le « Plaidoyer contre le mariage forcé et toutes formes de violences » autour duquel les intervenants incluant un sociologue, une avocate, une juge des enfants et un responsable du volet violences basées sur le genre (VBG) dans un projet social, apporteront leurs visions des choses et mettront à contribution leurs expertises respectives.

Dans l'après-midi de ces deux jours, une projection de film documentaire, suivie d'un débat, permettent également d'explorer sous plusieurs angles ces sujets toujours d'actualité dans la société malgache. « Demain est à nous », un documentaire retraçant le parcours d'enfants issus de quatre coins du monde qui mènent des combats contre diverses formes de violences sur des enfants, et « Enfance abusée », un documentaire sur huit victimes de pédophilie dans leur enfance, et aujourd'hui adultes racontent ce qu'ils ont subi et leurs parcours de reconstruction.