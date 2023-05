Madagascar: Jirama - Un prêt d'Etat pour honorer ses dettes

L'Etat vient, une fois de plus, au secours de la Jirama. Cette fois-ci, ce ne sera plus sous forme d'une subvention mais de prêt d'État. Le Conseil des Ministres a, en effet, adopté un décret portant approbation de la convention de prêt n°L338 entre le ministère de l'Economie et des Finances et la JIRAMA.

Le décret en question définit les conditions et modalités d'émission des Bons du Trésor Spéciaux en faveur de la Société JIRO SY RANO MALAGASY dénommés « BTS-JIRAMA-2 ». Ce prêt confirme, en tout cas, le fait que la Jirama et l'Etat sont deux entités distinctes et que l'administration centrale n'a pas à payer les dettes de la société nationale d'électricité.

C'est dans ce contexte d'ailleurs, qu'un système de garantie a été mis en place dans ce contrat. Quoi qu'il en soit, grâce à ce prêt, la Jirama va pouvoir honorer ses obligations vis-à-vis de ses fournisseurs et retrouver ainsi son rythme normal de production d'électricité et mettre un terme aux délestages.