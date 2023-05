Madagascar: Hauts emplois de l'Etat - 15 nouvelles nominations, avant-hier

Comme prévu, le conseil des ministres du 17 mai dernier a procédé à toute une série de nominations aux hauts emplois de l'Etat. Au total, 15 nominations ont été effectuées. Citons notamment Adèle Rahelisoa qui a été nommée directeur de la communication au ministère de la Défense nationale, et le médecin colonel Miandrisoa Rija Mikhaël qui est le nouveau directeur adjoint du centre hospitalier Soavinandriana.

Le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers détient le record avec six nominations. Il s'agit notamment de Tsaroana Harizay Rakotoniary en tant que directeur de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de Lovanirina Rafidimanantsoa comme chef de la cellule stratégique du Foncier et de l'Aménagement, Vonjinirina Andriamahefa Raharinjatovo, directeur des recherches et développement du fonds national foncier et Anjarasoa Andrianasolo Razafimandimby, directeur de la réforme et de la modernisation foncières et de deux directeurs régionaux.

D'autres nominations ont également été observées au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, du ministère des Transports et de la Météorologie, du ministère de l'Eau et du ministère de la Jeunesse et des Sports.