Afrique: Une responsable prône une plus grande divulgation du rôle des musées

Benguela (Angola) — La directrice de l'Institut national du patrimoine culturel, Cecília Gourgel, a défendu jeudi, dans la ville de Benguela, la nécessité d'une plus grande diffusion de la mission des musées et de leur importance dans la préservation du patrimoine historique et culturel du pays.

S'exprimant lors de la 8e Rencontre nationale des professionnels des musées et au sujet de la Journée internationale des musées, qui s'est célébrée jeudi 18 mai, la responsable a dit que les muséologues sont appelés à trouver de nouvelles façons d'agir pour remplir leur mission.

Cecília Gourgel estime que les professionnels doivent redoubler d'efforts dans la collecte de pièces pour enrichir les collections, renouveler les expositions primaires et permanentes.

"C'est à vous de faire des recherches et de faire connaître de plus en plus votre travail auprès de la société, en particulier des jeunes", a-t-elle rappelé.

Pour Cecília Gourgel, attirer un plus grand nombre de visiteurs est aussi perçu comme une façon de justifier l'existence et l'importance des musées.

La responsable soutient qu'il est encore nécessaire d'identifier les problèmes qui affectent les musées, ainsi que de promouvoir la discussion sur des moyens pratiques et durables pour que les institutions muséologiques du pays assument leur véritable rôle.

"C'est dans ce contexte que je vous invite à réfléchir sur les musées en Angola, car cette réunion constitue une occasion souveraine d'accorder une attention particulière aux aspects organisationnels et fonctionnels de ces institutions, à travers la mise en oeuvre d'actions qui favorisent le changement nécessaire pour leur plein fonctionnement, même en temps de crise », a-t-elle souligné.

Selon elle, pour que les musées survivent et favorisent le développement durable, ils devront corriger l'image élitiste du passé et être plus conscients et sensibles aux dynamiques actuelles et à la demande du public, en abordant les problèmes qui affectent la société et en insérant des mécanismes d'attraction touristique, car ce n'est qu'alors qu'ils pourront être plus visités et autosuffisants.

En raison de la pandémie de Covid-19, les musées du monde entier ont fait face à des pertes d'audience et de revenus, avec des valeurs entre 70% et 80% en baisse en raison des restrictions et des quarantaines imposées par les autorités, selon les chiffres de l'ICOM publiés en 2021.

Un diagnostic de l'impact de la crise provoquée par la pandémie sur le secteur, basé sur les dernières données recueillies par cette organisation, indique, au niveau mondial, que 6% des musées pourraient fermer et 30% sont contraints de réduire leur personnel en raison des difficultés économiques causé par la perte de visiteurs et de revenus.

La Journée internationale des musées est célébrée le 18 mai, depuis 1977, sur proposition de l'ICOM - Conseil international des musées, organe de l'UNESCO, dans le but de promouvoir une réflexion dans la société sur le rôle des musées dans son développement.