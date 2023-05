Angola: Recensement/2024 - La mise à jour cartographique s'étend à six autres provinces

Luanda — Le processus de mise à jour cartographique, qui est pratiquement achevé à Luanda, couvrira six autres provinces, qui accueilleront également le "recensement pilote" prévu le 19 juillet 2023, ainsi que la capitale du pays.

Selon le porte-parole de la Commission multisectorielle pour le soutien du recensement de 2024, Hernany Pena Luís, dans les prochains jours, la mise à jour cartographique couvrira, en particulier, les provinces de Cunene, Bié, Uíge, Bengo, Cuando Cubango et Lunda-Nord. .

S'adressant à la presse, à l'issue de la quatrième réunion de la Commission respective, tenue jeudi, à Luanda, le responsable a assuré que les conditions techniques et humaines sont prises en charge, en vue de la réalisation du Recensement pilote dans le sept provinces sélectionnées, à la date prévue.

Afin de revoir la grille délimitée, avant la mise en oeuvre du dernier recensement, le processus de mise à jour cartographique couvrira également les provinces restantes, qui seront également cibles du Recensement général de la population et de l'habitat en 2024.

Selon la source, cette entreprise devrait impliquer plus de 500 cartographes dans tout le pays, en plus des numériseurs, des chauffeurs, entre autres techniciens.

Selon le porte-parole, le Recensement de 2024 sera essentiellement technologique, grâce à l'utilisation de tablettes, et soutenu par les infrastructures des Guichets unique d'assistance au public (BUAP), qui serviront à collecter des données sur l'ensemble du territoire national.

Selon l'Institut national de la statistique (INE), on estime que le recensement de 2024 enregistrera plus de 34 millions de personnes à travers le pays, contre les 25 millions 789 mille 024 habitants enregistrés lors du recensement de 2014.

Quant à la quatrième réunion de la Commission multisectorielle d'appui au recensement de 2024, Hernany Pena Luís a souligné que la rencontre a servi à évaluer les conditions techniques, technologiques et de mobilité des sept provinces (14 municipalités) qui accueilleront le recensement pilote, prévu le 19 juillet 2023.

En outre, a-t-il dit, la rencontre a également examiné le degré d'exécution des tâches confiées au groupe technique, lors des dernières réunions, l'engagement des professionnels impliqués étant satisfaisant, avec un taux d'utilisation d'environ 98%.

Coordonnée par le ministre d'État et chef de la maison militaire du président de la République, Francisco Furtado, la Commission est composée des ministres de l'Economie et du Plan, de la Défense, des Anciens combattants et Vétérans de la Patrie, de l'Intérieur, des Finances, de la Justice et des Droits de l'homme, de l'Administration du Territoire, de l'Education, des Télécommunications, Technologies de l'information et de la Communication sociale, Transports et Travaux publics, de l'Urbanisme et Habitat.

Le recensement de 2024 sera le troisième de l'histoire du pays, le premier ayant eu lieu en 1970, cinq ans avant l'indépendance de l'Angola.