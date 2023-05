Afrique: Les pôles santé et automobile de la MUA plombés par la hausse des sinistres

MUA Ltd, compagnie d'assurance, a vu ses résultats trimestriels d'assurance générale, au 31 mars 2023, affectés par la hausse des sinistres dans les segments de l'automobile et de la santé, survenus en 2022. Pour cause, l'entité a subi une perte de Rs 55 millions bien qu'elle ait pris, selon la direction, toutes les mesures nécessaires pour ajuster les primes face aux pressions inflationnistes sur le coût des sinistres. Au total, le groupe a enregistré une perte de Rs 32 millions, contre un bénéfice net de Rs 1,3 million en mars 2022.

Les opérations d'assurance générale à Maurice ont, en effet, enregistré des primes brutes acquises de Rs 758 millions, soit une hausse de 20 % par rapport à mars 2022. Cependant, la rentabilité a souffert de l'augmentation des sinistres encourus en raison des hausses de prix des pièces détachées et de l'augmentation significative des frais de clinique.

Ce qui a entraîné une hausse du coût des sinistres pour les branches automobile et santé, de sorte que le niveau de provisionnement pour l'exercice 2022 a dû être complété à environ Rs 100 millions au cours du premier trimestre de 2023.

Le bénéfice après impôt devrait progressivement s'améliorer au cours des prochains trimestres à la suite de la mise en oeuvre d'une série de mesures correctives, telles que la révision des taux de primes et la rationalisation des coûts d'acquisition.

En revanche, MUA explique que son programme de réassurance a permis d'atténuer l'impact négatif des sinistres liés aux conditions météorologiques survenus à la suite de cyclones et de pluies torrentielles au cours du premier trimestre, ce qui s'est traduit par une amélioration du ratio de sinistres sur le segment des véhicules non-motorisés.

Les opérations commerciales ont également été affectées par des frais de gestion plus élevés, attribués aux coûts de projets liés à la mise en oeuvre de la nouvelle norme comptable IFRS 17.

Par ailleurs, on relèvera que les primes brutes émises par MUA Life Ltd sont restées solides, malgré une baisse de 3 % à Rs 355 millions. Les ventes de produits à prime unique ont été sous pression, la hausse des taux d'intérêt ayant attiré les investisseurs vers d'autres produits à revenu fixe.

D'autre part, toutes les entités du groupe en Afrique de l'Est ont fait état d'une forte croissance et d'une meilleure rentabilité par rapport aux périodes précédentes. Toutefois, la région a enregistré une perte de Rs 20 millions en raison d'une provision pour les coûts non opérationnels et les dépenses liées à la norme IFRS17. Le bénéfice de MUA Kenya a augmenté de 103 % par rapport à la perte enregistrée au cours de la période correspondante en 2022.

Le segment santé au Kenya a dopé les primes brutes émises, mais l'impact positif a été dilué par une baisse des primes automobile à la suite des annulations de comptes déficitaires, conformément à l'objectif d'assainissement des portefeuilles dans l'ensemble du groupe. MUA Rwanda a maintenu son niveau de rentabilité, tandis que l'entité tanzanienne a affiché un profit après taxe de Rs 8 millions, baisse de 20 % par rapport à mars 2022.

MUA Ouganda a poursuivi sa tendance à la croissance, à la fois en termes de chiffre d'affaires et de résultat. «L'amélioration de nos opérations en Afrique de l'Est renforce notre confiance dans la région et les opportunités de croissance rentable qu'elle représente. Notre objectif est de continuer à rechercher une valeur actionnariale à long terme», souligne le PDG du groupe MUA, Joerg Weber.