Cote d'Ivoire: Elections locales 2023 dans le gbêkê - L'appel d'Amadou Koné aux candidats et aux militants du RHDP

Amadou Koné a appelé les candidats du Rhdp du Gbêkê à être davantage sur le terrain et les militants à la mobilisation pour le triomphe du parti.

Le samedi 13 mai 2023 au siège régional du Rhdp à Bouaké, une centaine de délégués départementaux, communaux et sous-préfectoraux du parti au pouvoir ont pris part à un séminaire régional de formation et de mobilisation. Une rencontre à l'initiative de Génération Active du Rhdp (GA-RHDP). Il s'est agi pour les initiateurs et les participants de plancher sur les stratégies à mettre en oeuvre pour la victoire des candidats du Rhdp aux élections municipales et aux régionales 2023 de septembre prochain dans le Gbêkê.

Cette réunion politique avait pour thème : « Quels engagements des militants de base pour la victoire prochaine du Rhdp aux élections locales : le cas de la région du Gbêkê ». Parrain de cet atelier, le ministre des Transports, Amadou Koné, par ailleurs candidat du Rhdp aux élections municipales à Bouaké, s'est félicité du bon déroulement de cette rencontre. Il a invité les participants à se rendre après ce séminaire, partout dans la région de Gbêkê afin de sensibiliser et de mobiliser les militants, sympathisants ainsi que les populations pour une victoire du RHDP et des huit (8) candidats aux élections municipales et un candidat à la régionale.

"C'est maintenant que l'élection à venir se gagne"

« Je voudrais vous encourager à poursuivre cette formation. Aujourd'hui, nous sommes au Rhdp qui est un parti politique et non un regroupement de partis politiques. Ce genre de séminaire permet aux uns et autres de savoir c'est quoi un parti politique. J'exhorte donc, tous les responsables de lire les statuts et règlements intérieurs du parti. C'est maintenant que l'élection à venir se gagne car nous au Rhdp, avons une longueur d'avance sur nos adversaires. Je demande aux candidats d'être davantage sur le terrain pour le triomphe du Rhdp », a dit le ministre Amadou Koné. « La victoire à l'élection municipale à Bouaké avec notre mentor et candidat, Amadou Koné est une réalité indéniable. Nous sommes confiants mais cette victoire dépend de notre mobilisation. Pour se faire, si nous voulons gagner avec un score écrasant, nous devons commencer à nous préparer, travailler et mettre toutes les chances de nos côtés.

Ceci est valable pour tous les candidats Rhdp de la région de Gbêkê », a indiqué pour sa part Balamine Sylla, président de Génération Active du Rhdp (GA-RHDP) pour expliquer les enjeux de ce séminaire. Le président de ce mouvement politique à Bouaké a demandé aux uns et aux autres de se départir des querelles de personnes ou des divisions pour privilégier l'esprit de cohésion au sein du Rhdp dans la région de Gbêkê. Cette rencontre a été une occasion pour les responsables de GA-RHDP d'établir le bilan de leurs activités et de faire les perspectives pour la bonne marche du mouvement.