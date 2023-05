Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité - La brigade numérique de veille inaugurée

La Gendarmerie nationale du Burkina Faso a officiellement inauguré, le mardi 16 mai 2023, sa plateforme dénommée Brigade numérique de veille, d'alerte et d'assistance (BNVAA), érigée au sein de son état-major, sis à Ouagadougou.

La lutte antiterroriste ainsi que l'assistance aux personnes et aux biens dans un contexte de grand banditisme impliquent nécessairement l'utilisation des technologies numériques pour plus d'efficacité. La Gendarmerie nationale l'a compris et a renforcé ses capacités de protection et de sécurisation en se dotant d'une plateforme digitale baptisée « brigade numérique ». Le nouvel outil a été inauguré, le mardi 16 mai dernier, à Ouagadougou et porte le nom de Brigade numérique de veille, d'alerte et d'assistance (BNVAA) de la gendarmerie.

De la démonstration qui a été faite devant les invités, il ressort que cet outil a pour missions d'accueillir, d'orienter, de renseigner, de sensibiliser, d'assister et d'alerter sur les cas suspects d'ordre sécuritaire. Selon le Chef d'état-major de la Gendarmerie nationale (CEMGN), le lieutenant-colonel Evrard Somda, il s'agit d'une nouvelle sous-unité de la Gendarmerie nationale qui permettra d'offrir aux citoyens un canal de communication direct et de faciliter l'accessibilité à la Gendarmerie nationale à travers les réseaux sociaux et les plateformes en ligne dans le but d'optimiser son rendement.

Au nombre des activités de la Brigade numérique de veille, d'alerte et d'assistance, il y a la collecte et l'analyse des données numériques, la gestion des preuves numériques. Il s'agira aussi pour la brigade de faire du « OSINT intelligence Open-source ». Aux dires du CEMGN, cet outil a été développé par une expertise exclusivement nationale. Ce sont deux entreprises : les sociétés KREEZUS et NAANA TECH.

Une invite à s'approprier la plateforme

Selon la vision du lieutenant-colonel Somda, il s'agit pour son service de s'adapter pour répondre efficacement à la lutte contre l'insécurité. Ainsi, cette plateforme se veut être « la gendarmerie à portée de main » pour tout usager qui veut l'utiliser. Le chef d'état-major de la Gendarmerie nationale a invité les populations à s'approprier cette plateforme qui offre deux options aux utilisateurs. Il y a le site web www.magendarmeriebf.com et l'application « Ma gendarmerie BF », qui est disponible sur Play Store.

Le CEMGN a indiqué que la BNVAA n'a pas pour objectif de remplacer l'interaction personnelle avec les gendarmes. Les ministres de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité, le colonel Boukaré Zoungrana et Aminata Zerbo de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques ont tous félicité et encouragé la Gendarmerie nationale pour ces innovations de la sécurité publique. Les membres du gouvernement ont reconnu que le numérique est incontournable dans l'opérationnalisation des actions de lutte contre l'insécurité et le terrorisme.