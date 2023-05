Cote d'Ivoire: Elections locales 2023- Le Mafam appelle à voter les femmes

Le Mafam a appelé les femmes à voter les femmes candidates aux élections locales.

Dans un communiqué dont nous avons reçu copie, le lundi 15 mai 2023, la fondatrice du Mouvement pour l'Autonomie des Femmes Actives du Monde (Mafam), Bénédicte Zoh a déploré le taux de représentativité des femmes dans les instances de décisions.

Se référant à la nouvelle disposition de la constitution ivoirienne qui met un point d'honneur sur la participation des femmes dans les instances de décision, la présidente de la fondatrice du Mouvement pour l'Autonomie des Femmes Actives du Monde (Mafam), Bénédicte Zoh s'est insurgée contre le fait que cela ne soit pas appliqué. « Tout parti politique ou regroupement politique dont la liste atteint au moins 50% de femmes candidates lors d'un scrutin précité bénéficiera d'un financement public supplémentaire. Malgré ses dispositions suscitées, force est de constater que depuis lors, l'Assemblée nationale ivoirienne ne compte que 30 femmes sur les 256 députées dans les institutions elle représente que 20% pour les élections régionales 2023, la formation politique au pouvoir-Rhdp ne compte qu'une seule femme madame la ministre Anne Ouloto Désirée sur 31 candidats soit 3,22% en termes de représentativité de la femme », a-t-elle rappelé. Puis, elle a ajouté qu'en ce qui concerne les partis politiques de l'opposition tels que le Pdci-Rda, le Ppa-Ci et le Fpi, le taux de représentativité des femmes en leur sein reste encore très faible. « Nous, Mafam, voulons dénoncer cela et sensibiliser l'opinion publique sur ce fait. En effet, le leadership des femmes et leurs participations à la vie politique sont partout menacés. Les femmes sont sous-représentées aussi bien dans les fonctions dirigeantes qu'au sein des assemblées élues, dans l'administration publique ou encore dans le secteur privé ou le monde universitaire et ceci malgré leurs compétences, notre foi démontrée en tant que leader et agent de changement et en dépit de leur droit de participer en toute égalité à la gouvernance politique », a-t-elle signalé.

Des solutions pour renverser la tendance

Ainsi, pour renverser la tendance, Bénédicte Zoh a émis un certain nombre de solutions qui, selon elle, pourra mettre en avant la femme dans les instances de décisions. Pour cela, elle a proposé la sensibilisation des femmes qui ont déjà accès aux différentes sphères politiques à être des ambassadrices dans leurs différentes circonscriptions afin d'atteindre l'objectif visé. « Il faut mener une série d'actions, former et sensibiliser les femmes et les partis politiques, insister sur l'importance de la solidarité féminine et intergénérationnelle. Il faut institutionnaliser l'organisation d'ateliers de formation en faveur des femmes pour développer le leadership et le plaidoyer, gérer des conditions de mentorat et de coaching des jeunes filles, partager des expériences, soutenir moralement et financièrement les femmes candidates, gérer un plaidoyer pour la mise en oeuvre effective de la loi », a-t-elle proposé. Aussi, a-t-elle ajouté que partout où se trouvera une femme candidate, quel que soit son bord politique qu'elle soit systématiquement votée par les femmes de façon massive et que les expériences des aînés soient transmises aux plus jeunes générations, etc.

Mamadou Ouattara avec Sore M (Stagiaire)