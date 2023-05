Cote d'Ivoire: Fête du 1er mai - Achi Patrick loue le patriotisme des travailleurs

Leur sens du patriotisme a été salué, hier lundi, par le chef du gouvernement, Patrick Achi, lors de la fête du 1er Mai à la Primature.

Eux, ce sont les travailleurs ivoiriens. Le Premier ministre qui a présidé cette cérémonie a, en effet, souligné que la Côte d'Ivoire a su surmonter les crises multiformes auxquelles le monde est confronté grâce aux efforts des travailleurs. Il s'est félicité que ceux-ci aient accepté de faire du dialogue l'instrument privilégié de leur action revendicative. Car, pour lui, seul un dialogue serein, franc et constructif peut faire avancer un pays. » Vous êtes l'incarnation de ce principe », a-t-il salué. Aussi, ces derniers, selon lui, en acceptant de signer une seconde trêve sociale, font montre d'un sens élevé de patriotisme. » Vous devez en être fiers », a-t-il encouragé.

Il a saisi cette tribune pour annoncer la fin des discussions sur les minima catégoriels induits par le nouveau SMIG entré en vigueur depuis janvier et qui est désormais à 75 000 FCFA. À l'en croire, les revalorisations arrêtées vont de 9% à 18% en fonction des secteurs d'activité. Pour le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Me Adama Kamara, si le dialogue marche bien, c'est grâce à l'entregent du chef de l'Etat qui a fait de l'amélioration des conditions de travail de ses administrés une priorité absolue.

Au cours de son adresse, il a mis l'accent sur une catégorie de travailleurs que sont les personnes vulnérables. À l'entendre, 3000 personnes ont pu être insérées dans le tissu économique à travers le Projet de Promotion de l'Emploi décent et le Projet d'Insertion des personnes vulnérables. En ce qui concerne les personnes en situation de handicap, 200 ont intégré en 2002 la Fonction publique par le biais du recrutement dérogatoire qui a été reconduit. Par ailleurs, Adama Kamara a réaffirmé la détermination du gouvernement à doter la Côte d'Ivoire d'un système de protection robuste au profit des travailleurs et des personnes vulnérables. Il a souligné que le dispositif de la Couverture maladie universelle (CMU) dont c'est la vocation a été renforcé. » La consolidation du dispositif de la CMU va se poursuivre avec la généralisation de l'enrôlement avec production in situ des cartes et la mise en place de mécanismes pérennes de recouvrement des cotisations dans le secteur informel », a-t-il précisé.