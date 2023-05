Afrique: CAN U17 - Une finale' âprement » disputée, prédit Serigne Saliou Dia

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe U17 du Sénégal, Serigne Saliou Dia, a dit jeudi s'attendre à un match "âprement disputé" pour la finale de la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie, qui opposera le Sénégal et le Maroc, assurant que ses joueurs seront prêts à se battre pour remporter le trophée.

Les deux équipes s'affronteront ce vendredi à 21h GMT, au stade Nelson Mandela d'Alger.

"Ce sera un match âprement disputé. C'est notre troisième confrontation en moins d'un an. Nous avons joué trois matchs amicaux chez eux [les Marocains]. Une victoire pour chacun et un match nul. Cela va être une finale entre nous et dans cet aspect, nous nous sommes prêts", a-t-il assuré en conférence de presse de veille de match, à Alger.

Il estime que "c'est une finale" que ses protégés doivent "gagner". "Nous allons donner tout ce que nous avons parce que derrière il y a une coupe, une notoriété et une dynamique à conserver. Nous serons prêts à nous battre sur le terrain pour avoir ce trophée", a-t-il promis.

"Une finale reste une finale. C'est un moment pour les joueurs d'inscrire leur nom sur l'histoire de cette Coupe d'Afrique. Une finale se gagne, les jeunes ont compris cela. Ils veulent marquer l'histoire du football du Sénégal des U17 et cela passera par un excellent match contre le Maroc", a-t-il renchéri.

"Nous ne fermerons pas le jeu. Une finale, c'est une fête. Nous laisserons les jeunes prendre du plaisir et faire vibrer le public algérien. Cela passera par des buts, des combinaisons. Ils [les Marocains] ont un jeu de possession. Ils savent se replier et presser. Mais nous allons continuer à mettre notre bloc très haut", a-t-il rassuré.

Le technicien sénégalais a insisté sur la nécessité pour son équipe de mettre en place un jeu "intelligent" et de faire preuve "d'abnégation et de beaucoup d'efforts" pour contrecarrer cette "belle équipe marocaine".

"C'est à nous de voir ce que le Maroc va apporter pour voir comment réagir. Nous avons beaucoup de façons de jouer. Nous avons appris aux jeunes à lire le jeu de l'adversaire", a-t-il dit.

Mais ce qui fera la différence lors de cette finale, au-delà des aspects techniques et tactiques, ce sera "l'envie, la détermination, le fait de vouloir surpasser son adversaire", a-t-il précisé. "L'essentiel est qu'ils [les Lionceaux] soient très motivés et qu'ils veuillent gagner ce match", a-t-il indiqué.

Depuis le début du tournoi, le Sénégal a inscrit 13 buts, contre sept pour le Maroc.

"Nous avons pris un but et eux deux. Cela veut dire que ce sont deux équipes qui savent défendre et s'organiser. Ce sera à nous d'être patients et de jouer notre jeu et la solution viendra naturellement", a-t-il suggéré.

Le défenseur sénégalais Ibrahima Diallo, qui a pris part à la conférence de presse, a assuré que ses coéquipiers se sont bien préparés à aborder la rencontre de la meilleure des manières.