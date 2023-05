Burkina Faso: Arthur Kenneth Elliott libéré après sept ans de captivité

Bamako — La nouvelle de la libération d'Arthur Kenneth Elliott, le médecin australien enlevé au Burkina Faso il y a sept ans, est arrivée il y a quelques heures. C'est exactement le 15 janvier 2016 que le Dr Elliot, aujourd'hui âgé de 88 ans, a été enlevé avec son épouse Jocelyn. Le couple a été enlevé à Djibo, à la frontière du Burkina Faso avec le Mali, où il dirigeait une clinique de 120 lits depuis plus de 40 ans. Jocelyn Elliott a été libérée au bout de trois semaines. "Elliot est sain et sauf et il est de retour à Perth avec sa femme et leurs enfants", a déclaré la ministre australienne des affaires étrangères, Penny Wong.

"Nous voulons remercier Dieu et tous ceux qui ont continué à prier pour nous", a déclaré la famille d'Elliott dans un communiqué publié par le ministère. "Nous exprimons notre soulagement quant à sa libération et remercions le gouvernement australien et tous ceux qui ont contribué à sa libération au fil du temps.

À 88 ans, et après de nombreuses années passées loin de son pays, Arthur a maintenant besoin de temps et d'intimité pour se reposer et reprendre des forces. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre soutien.

Une joie immense a été exprimée par le Père Pier Luigi Maccalli, prêtre de la Société des Missions Africaines, lui aussi victime d'enlèvements dans la zone du Sahel pendant plus de deux ans (voir Fides 9/10/2020). "J'ai appris avec soulagement et une immense joie la nouvelle de la libération du Dr Elliot qui a pu enfin retrouver ses proches.

Lorsque l'on vit des événements tragiques comme les inondations en Émilie-Romagne ces jours-ci, ajoute le missionnaire, je me sens impliqué en tant que victime et je partage la douleur de ceux qui sont accablés par un événement inattendu. En revanche, la nouvelle de la libération d'un otage me réjouit profondément et me fait revivre la joie de l'étreinte du retour à la liberté".

"En même temps, poursuit le Père Pier Luigi, je partage un sentiment de sympathie pour tous les autres otages dont on est sans nouvelles. Je pense à Iulian Ghergut, enlevé au Burkina Faso le 4 avril 2015 et dont on est toujours sans nouvelles (voir Fides 6/5/2023).

Aujourd'hui, cela fait également exactement un an que la famille italienne Langone a été enlevée au Mali le 19 mai 2022. Giovanni, avait son propre commerce au Mali depuis plusieurs années et ses parents l'avaient rejoint après avoir pris leur retraite en Italie".

L'enlèvement des Elliot a été perpétré par le groupe militant Al-Qaida au Maghreb islamique, qui s'est fait connaître principalement pour ses enlèvements de travailleurs humanitaires étrangers et de touristes en vue d'obtenir une rançon. Le jour de l'enlèvement du couple australien en 2016, trente personnes ont été tuées dans une attaque extrémiste à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.

La branche nord-africaine d'Al-Qaïda avait revendiqué cet attentat et d'autres attaques en Afrique de l'Ouest quelques mois plus tôt, notamment la mort de 20 personnes lors d'un attentat contre un hôtel à Bamako, la capitale du Mali.