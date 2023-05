Cote d'Ivoire: Municipales à Yopougon - La communauté Gouro soutient Adama Bictogo

Une à une, les communautés de Yopougon marquent leur soutien sans faille au candidat du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la Paix (RHDP), aux élections municipales prochaines à Yopougon, Adama Bictogo. Ainsi, le dimanche dernier, la communauté Gouro s'est mobilisée pour exprimer son soutien au porte-étendard du parti présidentiel.

A l'occasion, le président de l'Assemblée nationale a été confié à cette communauté par les ministres Epiphane Zoro Ballo et Albert Mabri Toikeusse. En effet, le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption, Epiphane Zoro Ballo, initiateur de la rencontre, a invité les uns et les autres à épouser la candidature RHDP. Car, selon lui, le choix du président de la République, pour Yopougon, est là pour la transformation de la commune. En effet, il a soutenu que le chef de l'Etat, Alassane Ouattara, en désignant le président de l'Assemblée nationale comme son candidat, prouve sa volonté d'accélérer le développement de la commune ; de lutter contre le chômage des jeunes et d'aider à l'autonomisation de la femme. A l'en croire, le président de l'Assemblée nationale a les compétences, la volonté et la détermination nécessaire à l'accomplissement de cette mission.

« Vous avez vu la réaction de nos parents, ils savent où est leur intérêt et, leur intérêt c'est vous, Adama Bictogo. Vous êtes un acteur de développement qui n'a pas attendu d'être un homme politique pour commencer le développement, pour créer de l'emploi, pour créer des entreprises, pour créer la prospérité en Côte d'Ivoire. Bictogo est d'abord un acteur économique avant d'être un acteur politique et, l'intérêt de nos jeunes, nos enfants, nos papas est d'abord l'économie, le développement. Et qui mieux qu'Adama Bictogo incarne cette personnalité d'acteur de développement auprès du président Alassane Ouattara. Chers parents, je vous le confie », a-t-il déclaré.

Prenant la parole, le ministre Albert Mabri Toikeusse a exhorté la communauté Gouro à faire bloc autour de la candidature du président de l'Assemblée nationale en vue de la victoire au soir du 2 septembre. « Le candidat du RHDP, le ministre Adama Bictogo, est mon frère, c'est mon ami. Et vous mes parents, quand je vous dis qu'il est mon frère, ça veut dire qu'il est aussi votre frère, votre ami. Vous devez en prendre grand soin. Ce qui vous appartient m'appartient et, ce qui m'appartient vous appartient également. Je suis donc venu vous le confier parce que je partage tout avec vous mes parents Gouro », a-t-il affirmé.

Adama Bictogo, satisfait de la mobilisation de cette communauté, a vivement remercié les initiateurs de la rencontre, avant de prendre l'engagement de travailler à l'épanouissement de cette communauté. Adama Bictogo a annoncé une tournée dans les prochains jours dans l'ensemble des marchés de la commune pour y rencontrer des femmes afin de leur apporter son soutien financier pour renforcer leurs activités économiques.