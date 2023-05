Tunisie: Épiceries fines | Leur succès perdure et se répand partout - Un business florissant et attractif, mais...

... qui n'est pas exempt de tout reproche dans les tarifs proposés et les promotions organisées. Pas sûr que le client fasse vraiment une bonne affaire. A chacun sa façon de consommer.

Les commerçants de détail se font de plus en plus nombreux et dans tous genres de produits.

Le mode de consommation alimentaire du Tunisien a grandement changé, à cause des nouvelles méthodes de distribution et de livraison qui se sont métamorphosées en Tunisie, favorisées par l'accès à Internet, et un peu partout dans le monde.

Que ce soit sur place ou par livraison à domicile, l'éventail de choix est large. De plus, ce phénomène, qui s'est niché au départ dans certains quartiers huppés de la capitale depuis près d'une décennie, se répand à une vitesse V et se généralise à tous les quartiers, avec une demande de plus en plus importante, toutes catégories sociales confondues.

Comme on l'a signalé sur nos colonnes il y a quelque temps, en y faisant un parallèle avec les détaillants de produits d'hygiène, ce sont les supermarchés qui font les frais de ce business d'un nouveau genre et qui défie la concurrence.

La palme aux fromages et fruits secs

Pour les friands du bon fromage et des fruits secs, l'épicerie fine est généralement la meilleure adresse. Beaucoup au niveau de la qualité, un peu moins au niveau des prix et inversement...

Au rayon des fruits secs, le choix est large et d'une grande variété. Beaucoup de clients se ruent devant ces étals pour s'approvisionner afin de préparer leurs pâtisseries et gâteaux, particuliers et professionnels confondus. C'est le B.A.BA du business de l'épicerie fine.

Alors, amandes moulues à 41 D/kilo, noisettes grillées concassées à 54 D/kilo, bananes séchées à 32 D/kilo, pistaches en coque à 53 D/kilo et noix épluchées extra à 48 D/kilo inondent les étals d'achat en vrac. Plus encore, avec les abricots secs à 40 D/kilo, les noix de cajou grillés à 53,800 D/kilo, les raisins secs jaunes à 22 D/kilo, les pignons chinois à 185 D/kilo... Rien d'exaltant au niveau des prix certes, mais c'est le vaste choix qui fait la différence puisqu'on trouve également des noix de pécan ou du Brésil et bien plus encore...

Les fromages sont très prisés par la clientèle, même si d'autres fromageries sont en train de pousser comme des champignons, comme celle d'El Menzah V, qui vend du fromage de brebis, du camembert et des yaourts de qualité issus de Béja.

Là encore, on se tient dans une file, notamment au cours du Ramadan passé. Dans l'épicerie fine, c'est la fraîcheur et la qualité gustative du fromage qui attirent la clientèle, surtout pour la ricotta, le gouda ou l'édam.

Promos = affaires ?

Au niveau des affaires que le client peut faire sur place, il existe un certain nombre de produits en promotion et à prix réduits. Mais ils concernent généralement des denrées alimentaires secondaires comme les céréales ou les chocolats et biscuits.

Certaines promos frisent le ridicule et suscitent parfois la risée sur les réseaux sociaux, à cause d'une date de péremption très proche. Des chips importés, certaines confitures exotiques et même du piment tabasco sont décriés. Un petit flacon de tabasco vendu à 600 millimes alors qu'il en vaut une dizaine de dinars en temps normal, de date de péremption extrêmement proche.

Le client doit séparer le bon grain de l'ivraie et dénicher la bonne opportunité, à moins d'acheter uniquement ce qu'il désire.

Toutefois, parmi les autres reproches que l'on peut faire à ces espaces d'alimentation générale, c'est l'anachronisme qui y règne, puisque les affiches évoquant Ramadan se font encore remarquer à l'intérieur et davantage sur les vitrines où on souhaite à la clientèle «Ramadan Kareem» qui fait déjà partie du passé...

Le manque de rigueur dans l'affichage a été constaté dans un point de vente du même quartier. Mais le personnel est aux petits soins du client et s'évertue à le satisfaire en temps voulu. Il lui propose également des dégustations sur place de gros chocolat en vrac, d'un nouveau fromage.

Le concept d'épicerie fine est devenu au fil des années très attractif et prisé par une clientèle grandissante. Un vrai business florissant.