Congo-Kinshasa: EPST - Tony Mwaba visite les nouveaux locaux de la DGC sortis des terres et la salle de formation en construction de la RTEDUC

Dans le cadre de ses d'itinérances surprises, le Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, le professeur Tony Mwaba a visité, ce jeudi 18 mai 2023, les nouveaux bâtiments qui sont en construction à la Radiotélévision de l'Education (RTEDUC). Par la même occasion, il a aussi visité les nouveaux locaux construits à la Direction de Gestion de Communication de l'EPST (DGC) tous deux services spécialisés dans la communication de l'EPST.

Accompagné de Madame le Secrétaire Général à l'EPST, de l'Inspecteur Général de l'EPST, du Directeur national, de la DINACOPE, le ministre Tony Mwaba a visité au total 3 bâtiments.

Selon les explications du Directeur-chef de service de la RTEDUC, Monsieur Guy Shungu, le premier servira de salle de formation répondant aux normes avec des dispositifs modernes facilitant le télétravail et les réunions par visioconférence avec les autres services, le second va abriter le laboratoire technique et le troisième est le prolongement des bureaux du personnel.

Satisfait des résultats, le Ministre a encouragé le Directeur Chef de Service de la RTEDUC pour le travail abattu.

Deuxième étape de la visite, les nouveaux bâtiments construits récemment à la DGC. Le Directeur-chef de service, Monsieur Jean Jeef Mwanza a présenté au patron de l'EPS les bureaux qui aideront les agents et cadres de cette direction au travail dans des bonnes conditions. Satisfait du dynamisme dont font preuve les deux Directeurs chefs de service, le Ministre a promis son soutien à ces deux jeunes cadres de son Ministère.

« Tout ce qu'on peut faire à partir de cette bonne volonté qui vient de s'afficher, c'est de voir dans quelle mesure on peut encourager ces initiatives et appuyer encore davantage les deux structures en termes de fonds, parce que les deux directeurs sont capables d'en faire bon usage et répondre à ce devoir de redevabilité comme nous venons de le constater », a déclaré le Ministre.