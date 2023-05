Algérie: Baddari appelle à élargir l'utilisation des technologies numériques dans les structures universitaires

TAMANRASSET — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Kamel Baddari, a insisté, jeudi à Tamanrasset, sur la nécessité d'élargir l'utilisation des technologies modernes dans les structures universitaires.

Inspectant les structures relevant de son secteur dans le cadre de sa visite de travail dans la wilaya, M. Baddari a souligné "la nécessité d'élargir l'utilisation des technologies numériques dans les structures universitaires et d'en tenir compte dans les nouveaux projets, en prévision de la généralisation de la numérisation des services de restauration et d'hébergement à compter de la prochaine année universitaire".

M. Baddari a écouté, au niveau du même site, des explications exhaustives concernant l'affectation de 97 hectares pour abriter le nouveau pôle universitaire et autres projets programmés.

Le ministre a donné des instructions pour réduire la réalisation de structures administratives et réaliser davantage de structures pédagogiques et de recherche scientifique en consacrant des espaces dédiés aux incubateurs, aux micro-entreprises, aux start-up et aux étudiants innovateurs, en vue de leur assurer l'accompagnement nécessaire et favoriser la création d'emplois dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique actuelle du secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

M. Baddari a assisté à un volet d'une session de formation regroupant des investisseurs et des universitaires, organisée au profit des étudiants et des porteurs de projets en cours de concrétisation.

Il a également inspecté le siège de l'incubateur d'entreprises et s'est enquis des différents domaines de formation au profit des étudiants et des modèles proposés au sein de cette structure.

Par ailleurs, M. Baddari a inauguré le siège de l'Intelligence artificielle à l'Université "Amin Elokkal El Hadj Moussa Eg Akhamouk" à Tamanrasset, appelant les responsables de ce socle universitaire à opérer une révolution technologique et à développer la recherche scientifique dans les différentes spécialités en utilisant l'intelligence artificielle.

M. Baddari a, en outre, mis en exergue l'importance de l'ouverture de l'université sur son environnement extérieur et de la promotion de l'intelligence artificielle dans les milieux estudiantins et parmi les citoyens.

Les étudiants universitaires, poursuit le ministre, participent aujourd'hui, avec force, à la création de la richesse, en témoignent les nombreux projets innovants dont ils sont porteurs et qui seront concrétisés en projets industriels à travers la création de petites et moyennes entreprises dans différentes activités économiques.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a achevé sa visite dans la wilaya de Tamanrasset par une rencontre avec la famille universitaire pour écouter les préoccupations des enseignants et des étudiants, axées notamment sur les problèmes liés au matériel de laboratoires, au débit Internet et aux conditions d'hébergement et de restauration.

A ce propos, le ministre a annoncé l'envoi prochainement d'une commission pour examiner et prendre en charge ces préoccupations.

M. Kamel Baddari avait présidé auparavant la cérémonie commémorative du 67ème anniversaire de la Journée nationale de l'Etudiant, tenue à l'Université de Tamanrasset, en présence des autorités de la wilaya.