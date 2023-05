Tunisie: Ligue des champions | Demi-finale retour - Al Ahly-EST (Ce soir à 20h00) - La tête haute quand même !...

Si c'est la fin de l'aventure africaine, ce soir, autant quitter la compétition la tête haute. C'est le dernier voeu du public « sang et or » qui attend une réaction pour l'honneur de la part des joueurs.

Au vu du lourd score de l'aller (0-3), la logique veut que les « Sang et Or » quittent, ce soir, la Champions League. Car on imagine mal Al Ahly perdre devant son public, d'autant que sur le plan collectif et même individuel, la formation cairote est nettement mieux lotie.

Sur le plan technique, d'ailleurs, l'attaque espérantiste a beaucoup perdu de sa verve depuis la blessure de Hamdou El Houni. Et même si Anis Badri a retrouvé la compétition ces derniers temps, son éloignement des terrains la période précédente a beaucoup affecté son rendement. Quant au Marocain Sabir Bougrine, il a besoin non seulement de jouer régulièrement pour s'affirmer, mais aussi de poursuivre le match quand il commence à apporter un plus à l'animation offensive et non le contraire. Car, à chaque fois qu'il commençait à devenir percutant, pesant sur les défenses adverses, Nabil Maâloul, désormais ancien entraîneur de l'EST, le faisait sortir.

Boussaïdi : une opportunité pour afficher ses idées

C'est dans ce genre de moments difficiles que naissent les grands entraîneurs. C'est dire qu'Anis Boussaïdi, qui était jusque-là dans l'ombre de Nabil Maâloul, a devant lui une opportunité pour afficher ses idées, ce soir, et s'affirmer.

La liste des 22 joueurs convoqués pour le voyage au Caire est, d'ores et déjà, annonciatrice d'un message clair : les jeunes auront leur chance qu'ils devront, d'ailleurs, saisir. Les Ouahabi, Moujahid, Hamrouni, Abid, Berrima et Arfaoui n'ont qu'à confirmer, indépendamment du résultat du match, qu'ils ont leurs places au sein de l'effectif senior. C'est pour leur intérêt mais aussi celui de l'équipe qui a besoin plus que jamais de ses jeunes qui portent déjà en eux la culture de l'Espérance, celle de la gagne.

Ce soir, on s'attend à un onze de départ à l'image d'Anis Boussaïdi. Un onze où l'amalgame entre joueurs-cadres et jeunes sera respecté. Toutefois, il est difficile de connaître à un joueur près le onze titulaire qu'alignera tout à l'heure l'entraîneur intérimaire. On s'attend tout de même qu'il donne un temps de jeu aux jeunes, mais sans prendre le risque de se faire malmener par Al Ahly, comme c'était le cas il y a une semaine lors de la demi-finale aller.

Cela dit, l'entraîneur « sang et or » n'a de choix que d'aligner dans les bois Sedki Debchi, malgré ses dernières bavures, et ce, en l'absence de Moez Ben Chérifia pour cause de blessure.

Quels que soient les choix de Boussaïdi, ce soir, les joueurs qui fouleront la pelouse du stade du Caire, à l'entame du match ou en cours de jeu, devront mouiller le maillot et se comporter comme des guerriers.

De toute manière, ils n'ont rien à perdre et tout à gagner pour honorer les couleurs du club. Si c'est la fin de l'aventure africaine, autant quitter la compétition la tête haute. C'est le dernier voeu du public « sang et or » qui attend une réaction pour l'honneur de la part des joueurs. Le message est on ne peut plus clair : chaque joueur doit sortir le grand jeu et démontrer qu'il a sa place au sein de l'effectif. C'est d'ailleurs de l'intérêt de chaque joueur. Car d'ici l'été, un grand ménage est attendu au Parc B.