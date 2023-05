Tunisie: Pourquoi | Incinération illégale...

Une entreprise productrice de volaille à Boumhal est sous le feu des critiques pour ses pratiques illégales de brûlage de carcasses de poulets morts chaque week-end.

Bien que le brûlage des déchets soit généralement considéré comme illégal, cette entreprise semble agir comme si elle était au-dessus de la loi. Lors de ces opérations, elle émet des fumées toxiques qui sont nocives et pour la santé des citoyens et pour l'environnement. En fait, les émissions de fumée et de particules provenant de l'incinération de la volaille peuvent causer aux riverains des problèmes respiratoires et cardiovasculaires.

De plus, cela peut entraîner des conséquences néfastes à long terme sur la qualité de l'air et du sol dans la région.

Les autorités compétentes doivent prendre des mesures pour mettre fin à cette pratique. De même, les citoyens ont un rôle à jouer en signalant toute activité illégale et nuisible à l'environnement aux autorités compétentes. Pour leur part, les entreprises avicoles et autres doivent se comporter de manière responsable et respecter les lois pour protéger la santé des citoyens et ne pas polluer l'environnement.