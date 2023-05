Maroc: OPCVM - L'actif net à 513,3 MMDH au 5 mai (AMMC)

L'actif net des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) s'est établi à 513,3 milliards de dirhams (MMDH) au 5 mai, en progression de 0,38% en variation hebdomadaire.

Selon les statistiques hebdomadaires de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), les OPCVM monétaires et celles OCT (Obligations court terme) ont affiché les meilleures variations de la semaine avec respectivement 1,74% et 1,68%.

En revanche, les OPCVM Actions et OMLT (Obligations moyen et long termes) ont affiché des baisses respectives de 1,14% et 0,18%.

En variation annuelle, l'actif net sous gestion des OPCVM a augmenté de 2,48%, reflétant des hausses de 48,85% pour les OPCVM OCT et 17,96% pour les OPCVM monétaires et des replis de 15,5% pour les OPCVM contractuels, 6,71% pour les OPCVM diversifiés et 4,09% pour les OPCVM actions.

Le nombre d'OPCVM en activité est resté stable à 567 fonds à la même période.