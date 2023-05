Tunisie: Une exposition pour redécouvrir «Le Petit Prince», traduit en dialecte local

En Tunisie, Le Petit Prince a été traduit en dialecte tunisien par la maison d'éditions Pop Libris et a fait également l'objet d'une version à écouter grâce à la plateforme de livres audio Livox. Elle a organisé pour l'occasion une exposition visuelle et sonore autour de ce conte, afin de le faire découvrir ou redécouvrir aux Tunisiens.

À la Foire international du livre de Tunis, le conte Le Petit Prince, « Amir Al Saghroun » en tunisien, a résonné dans le stand de l'Institut français. Une exposition visuelle et sonore voulue par Zakia Bouassida éditrice de livres audio.

« Donc on a choisi cinq chapitres clefs, à travers une exposition et le travail visuel d'artistes, explique-t-elle. On pouvait ramener les gens et les inviter à découvrir le plaisir de l'écoute ».

L'occasion de redécouvrir ce conte déjà traduit en arabe littéraire mais très peu en dialecte. Une tâche difficile pour le jeune traducteur Dhia Bousselmi : « La difficulté de la traduction du français vers le dialecte tunisien, c'est essentiellement le manque des mots du dialecte. Donc c'est un vrai laboratoire de recherches de mots. »

Pour ce journaliste de formation, la traduction du conte arrive à point nommé dans le contexte politique incertain que vit la Tunisie. « La traduction et la relecture du Petit Prince m'a permis de redécouvrir ce côté absurde et l'étonnamment du petit prince vis-à-vis des choses, affirme-t-il. Je pense que c'est à cause essentiellement des circonstances qu'on vit en Tunisie et les circonstances que je vis en tant que journaliste qui couvre l'actualité au quotidien ».

Les Tunisiens peuvent lire et écouter depuis le mois d'avril, cette nouvelle adaptation du conte qui fête son 80e anniversaire.