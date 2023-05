Afrique: Le tourisme international en bonne voie pour retrouver ses niveaux d'avant la pandémie

La vigilance reste toutefois de mise face aux défis tels que l'insécurité géopolitique, les pénuries de personnel...

Le tourisme international s'est significativement amélioré pour retrouver ses niveaux d'avant la pandémie, a indiqué l'Organisation mondiale du tourisme.

Selon les nouvelles données publiées récemment par l'institution spécialisée des Nations unies, le redressement rapide du secteur continue sur sa lancée en 2023.

En effet, «les voyageurs ont été deux fois plus nombreux au premier trimestre 2023 que durant la même période en 2022», a noté l'organisation chargée de promouvoir et de développer un tourisme responsable, durable et universellement accessible.

D'après son analyse, les arrivées internationales ont atteint globalement 80% de leur niveau d'avant la pandémie au titre du premier trimestre 2023, estimant qu'il y a eu 235 millions de touristes internationaux au cours des trois premiers mois de 2023. Ce qui est plus du double que pour la même période en 2022.

Pour l'OMT, les résultats du premier trimestre 2023 sont conformes aux scénarios prévisionnels pour l'année, d'après lesquels les arrivées internationales retrouveront de 80% à 95% de leurs niveaux d'avant la pandémie.

Rappelons à ce propos que le groupe d'experts de l'OMT tablait sur de solides résultats pendant la haute saison (mai-août) dans l'hémisphère Nord, ainsi qu'en témoigne le dernier indice de confiance de l'OMT. A bien y regarder, tout porte à croire que « la performance pendant cette période a toutes les chances d'être encore meilleure qu'en 2022», a en effet déduit l'organisation internationale.

«Ce début d'année illustre une fois encore la capacité incomparable qu'a le tourisme de rebondir. En bien des endroits, on est proche, voire même au-dessus des niveaux d'arrivées d'avant la pandémie», s'est réjoui le secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili.

Ce dernier appelle toutefois à «rester vigilants face aux défis tels que l'insécurité géopolitique, les pénuries de personnel et l'impact potentiel de la crise du coût de la vie sur le tourisme, en veillant à ce que pendant son redressement, le tourisme soit à la hauteur de ses responsabilités en tant que solution à l'urgence climatique et en tant que moteur du développement inclusif.»

En effet, comme le rappelle l'institution spécialisée des Nations unies, il est important de tenir compte du fait que « la reprise du tourisme est aussi soumise à un certain nombre de défis».

Sachant que l'inflation élevée et la hausse des cours du pétrole font augmenter les coûts du transport et de l'hébergement, le groupe d'experts de l'OMT prévient à ce propos : «La situation économique demeure le principal facteur pesant sur la reprise efficace du tourisme international en 2023».

Pour l'OMT, il faut ainsi s'attendre à ce que, de plus en plus, de touristes fassent davantage attention au rapport qualité-prix et voyagent plus près de chez eux.

Par ailleurs, fait-elle remarquer, «l'incertitude provoquée par l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine et la montée d'autres tensions géopolitiques continuent aussi de représenter des risques baissiers».

A titre de rappel, «d'après les données révisées pour 2022, les touristes internationaux ont été plus de 960 millions l'an dernier, soit les deux tiers (66%) du volume d'avant la pandémie », a indiqué l'OMT qui en déduit que le tourisme continue de prouver sa résilience.

D'après l'organisation, les recettes du tourisme international sont reparties à la hausse, franchissant le cap des 1.000 milliards d'USD en 2022. Elles ont bondi de 50% en valeur réelle par rapport à 2021, grâce à une forte reprise des voyages internationaux.

En ce qui concerne les dépenses des visiteurs internationaux, les données montrent qu'elles ont atteint 64% de leurs niveaux d'avant la pandémie (-36% par rapport à 2019, mesurées en valeur réelle).

Alain Bouithy