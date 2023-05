Congo-Kinshasa: Kananga - 179 écoles réhabilitées par l'UNICEF et ses partenaires depuis 2020

Cent soixante-dix-neuf écoles ont été réhabilitées, en trois ans, à Kananga (Kasaï -central) par l'UNICEF et ses partenaires. Il s'agit d'une bonne partie d'écoles détruites lors des violences de Kamwuina Nsapu dans cette région du Kasaï.

Ces chiffres ont été livrés, jeudi 18 mai à Kananga, par le représentant de l'UNICEF en RDC, Grant Leaity.

Ce dernier salue les avancées significatives au Kasaï en ce qui concerne, la reconstruction des écoles détruites pendant les violences.

En séjour à Kananga, Grant Leaity a visité, jeudi, quelques-unes des écoles reconstruites.

« C'est un progrès pas négligeable. Il faut compter au moins trois mois, pour la construction d'une école. Cela étant, il faut amener les matériels. Je pense qu'avec la gratuité de l'enseignement pour l'école primaire, on voit des avancées » a déclaré le représentant de l'UNICEF en RDC.

Mais, Grant Leaity pense que, les défis sont énormes et les discussions vont être entamées avec les autorités congolaises pour les projections sur les restes d'écoles non réhabilitées afin de permettre à plus d'enfants d'avoir accès à l'école.

« Il est aussi important qu'on trouve des solutions sur les 363 écoles qui ont été détruites et qu'on n'a pas encore réhabilité. C'est pour cela il faut effectuer une visite sur le terrain. Parce que, ça me permet de pouvoir échanger avec les autorités au niveau national. Nous allons discuter avec le ministère de l'Enseignement ainsi qu'avec le bailleur des fonds. Il y a de nouveaux fonds disponibles. Mais, je vais d'abord discuter avec les autorités et le bailleur », a-t-il souligné.