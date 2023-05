Congo-Brazzaville: Téléphonie mobile - Airtel Congo est « au-delà de l'imagination »

Le groupe Airtel Africa a dévoilé officiellement, le 15 mai, à Brazzaville, son nouveau slogan « Au-delà de l'imagination », qui traduit l'engagement de la société de téléphonie mobile à accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets. Patronnée par le directeur général d'Airtel Congo, Djibril Tobe, la cérémonie marquant le lancement de la campagne « Au-delà de l'imagination » a mobilisé les autorités administratives, les entreprises partenaires et les médias.

Airtel Congo, « le réseau des smartphones », devient Airtel Congo « Au-delà de l'imagination ». Ce nouveau slogan vise, d'après Djibril Tobe, à inspirer et motiver la créativité et l'innovation des jeunes congolais. En effet, la campagne que vient de lancer l'opérateur de téléphonie mobile repose sur l'idée qu'au Congo, comme sur l'ensemble du continent, au-delà du diplôme, les compétences d'imagination des jeunes comptent aussi pour réussir.

La société Airtel Congo se positionne donc comme le facilitateur des rêves et ambitions des jeunes, en leur fournissant des solutions en matière de l'inclusion numérique et financière. Durant la campagne de communication, l'opérateur de téléphonie mobile entend mettre en avant la qualité de ses produits et services adaptés aux besoins des jeunes. Il s'agit notamment des services data (internet), les appels, les SMS à partir des Sim 5G, ainsi que les services financiers à travers Airtel money.

Mais pour le directeur général d'Airtel Congo, la campagne « Au-delà de l'imagination » célèbre surtout l'énergie, la créativité et l'innovation des jeunes. « Nous avons le réseau le plus rapide du Congo, nous avons le meilleur réseau du Congo. Venez vers nous, les jeunes, nous avons tout ce qu'il faut pour vous permettre de réaliser vos rêves de développeurs, d'artistes, de sapeurs, de sportifs... Nous avons la plateforme qu'il faut pour accompagner ceux qui créent des et qui souhaitent les vendre à l'étranger », a indiqué Djibril Tobe.

L'engagement d'Airtel Africa contribuera, assurément, à faire progresser le continent en fournissant à la nouvelle génération de la connectivité nécessaire pour transformer chaque situation en opportunité. Outre le fait qu'elle va éveiller chez les jeunes le désir d'aller aussi loin que leurs talents et leurs rêves, cette campagne de communication autour du slogan « Au-delà de l'imagination » rapprochera davantage la société Airtel Congo de ses clients, les jeunes, les entreprises et clients B2B. À propos, la directrice de vente à Airtel Congo, Sandrine Kalala, a assuré que la chaîne de distribution et les points de vente vont se déployer pour répondre à la demande des usagers.

En matière d'inclusion financière, Airtel money va renforcer ses produits et services afin de mieux soutenir les jeunes, notamment ceux qui sont à l'intérieur du pays. Au cours de la campagne de communication, Airtel Congo va consolider sa plateforme et installer des nouvelles infrastructures à l'intérieur du pays dans le but d'offrir des services stables et disponibles. « Nous allons agrandir notre écosystème pour qu' Airtel money soit présent partout », a martelé le directeur général d'Airtel money, Lénine M'Biyé.

Cette campagne se décline par des spots télé pour vulgariser « Au-delà de l'imagination », des affiches à travers les grandes villes du pays ainsi que d'autres supports de communication. Dès l'année prochaine, en marge du salon Osiane, sera lancé le prix de l'innovation Airtel.