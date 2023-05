Afrique: Relance de la GIZ au Congo - Emilienne Raoul échange avec Wolfgang Klapper

La présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Emilienne Raoul, a échangé, le 16 mai à Brazzaville, avec Wolfgang Klapper, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne au sujet de la relance des activités de l'Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ), un organe qui oeuvre aussi dans le secteur de l'environnement.

« Nous sommes venus informer la présidente du CESE que l'Allemagne va renforcer sa présence bientôt au Congo par l'ouverture d'un consul honoraire à Pointe-Noire et l'installation d'un bureau de la GIZ à Brazzaville. On a discuté aussi de l'envoi d'une délégation économique en Allemagne et des projets environnementaux dont l'Allemagne va s'engager dont la conservation des tourbières », s'est exprimé Wolfgang Klapper.

Au Congo, l'agence de coopération internationale allemande développe des projets d'environnement et d'assainissement, notamment la construction des forages dans les localités d'Obouya et d'Owando, dans le département de la Cuvette.

Avec la présidente du CESE, le diplomate allemand a aussi évoqué les relations de coopération décentralisée entre les villes de Dresden en Allemagne et la ville de Brazzaville, capitale politique du Congo. « Dans le cadre de cette coopération, les lycéens congolais ont effectué un voyage dans la ville de Dresde et les lycéens allemands comptent venir aussi au Congo », a-t-il indiqué. L'ambassadeur a insisté sur l'impérieuse nécessité de construire un institut d'enseignement de la langue allemande.

Wolfgang Klapper s'est intéressé à l'atelier qu'a organisé le CESE relatif à l'élaboration et à la vulgarisation de la stratégie nationale de mise en oeuvre de la Zone de libre échange continentale africaine (Zlécaf) au Congo.

« J'ai félicité la présidente du CESE pour son initiative d'inscrire le sujet lié à la Zlécaf à la cinquième session de cette institution. Il reste encore sept ans pour que le Congo se familiarise à l'accord de la Zlécaf, qu'il travaille pour la sensibilisation des entrepreneurs et encore beaucoup plus pour l'industrialisation et la diversification de l'économie », a signifié Wolfgang Klapper.

Précisons que la GIZ a plus de cinquante ans d'expérience dans une grande variété de domaines, y compris le développement économique et l'emploi, l'énergie et l'environnement, la paix et la sécurité. Elle travaille avec des entreprises, des acteurs de la société civile et des institutions de recherche, en favorisant une interaction réussie entre la politique de développement et d'autres.