Congo-Brazzaville: Football - Djambala abritera la première édition de « Ndembo ya makassi »

La localité de Djambala, chef-lieu du département des Plateaux, accueillera, du 15 au 25 août, la première édition du tournoi international des écoles et académies de football dénommé « Ndembo ya makassi ».

La compétition regroupera des jeunes footballeurs de moins de 15 et 17 ans et vise, entre autres, à développer les valeurs de solidarité, le vivre-ensemble et la coopération sportive. Elle permettra également d'aider et de promouvoir les jeunes sportifs à enclencher la réalisation de leur rêve de footballeur professionnel.

Initié par la plateforme Kb09 consulting, ce tournoi se présente comme une opportunité de confrontation entre les jeunes inscrits dans les centres de formation. « Et pourtant, après la formation des jeunes dans une école ou académie de football, il est impérieux de les évaluer par un tournoi de football, mais ce n'est pas souvent le cas.

Ainsi, en se fondant sur la loi 11-200 du 31 juillet 2000 portant organisation et développement des activités physiques et sportives, notamment en son article 20, qui autorise à toute personne physique ou morale de droit privé à organiser des manifestations sportives de son choix, kb09 consulting et ses partenaires organisent ce tournoi pour évaluer le niveau des jeunes », a indiqué l'initiateur de ce projet.

Au total, seize écoles de formation participeront à cette compétition qui, selon ses organisateurs, pourra impulser une nouvelle dynamique du football congolais. Ils estiment que plusieurs jeunes talents seront détectés pendant cette première édition.

Conformément aux règlements de la compétition, les vainqueurs (les deux catégories) auront droit à un trophée, un chèque et des équipements sportifs. Les deuxièmes bénéficieront certes des mêmes avantages que les premiers mais avec des valeurs différentes. Les troisièmes se contenteront juste d'un trophée.