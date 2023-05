Afrique: Can Football 2023 - Le tirage au sort de la coupe d'Afrique des nations prévu le 12 octobre 2023

La Confédération Africaine de Football (Caf) a rendu public la date du tirage au sort de la 34eme édition de la coupe d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire via un article consulté par plusieurs sources dont abidjan.net. « Le Comité Exécutif a annoncé que le tirage au sort officiel de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023 aura lieu le jeudi 12 octobre 2023 », peut-on lire sur le site de la confédération africaine de Football. Concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde de la Fifa 2026, le Comité Exécutif a approuvé le format et les dates des éliminatoires. Le nouveau format a été adapté au format élargi de la Coupe du Monde de la Fifa et impliquera les 54 associations membres de la Caf qui seront divisées en neuf (9) groupes.

Les vainqueurs de chaque groupe se qualifieront automatiquement pour la Coupe du Monde de la Fifa 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes (des Groupes) joueront dans un tournoi de barrage de la Caf. Le vainqueur (tournoi de barrage de la Caf) participera au tournoi de barrage de la Fifa.

La cérémonie d'ouverture et la finale se disputeront au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé. La compétition aura lieu du 13 janvier au 11 février sur 6 stades en Côte d'Ivoire.

En ce qui concerne la Ligue des champions féminine 2023 de la Caf, le Maroc a décidé de se retirer au profit de la Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite par le président de la Fédération royale marocaine de football (Frmf). « Fouzi Lekjaa a annoncé, le jeudi 18 mai 2023, le retrait de la candidature du Maroc pour l'organisation de la Ligue des champions féminine 2023 de la Caf au profit de la candidature de la Côte d'Ivoire », comme rapporté par Top news africa.

Selon la source, c'était au cours de la réunion du Comité exécutif de la Confédération africaine de football (Caf). Cette décision traduit les forts liens qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. En outre, elle « constitue une occasion pour la Fédération royale marocaine de football (Frmf), de soutenir et accompagner la Fédération ivoirienne de football (Fif) hôte de la prochaine Can messieurs du 13 janvier au 11 février 2024 ».