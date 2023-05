Congo-Brazzaville: Slam - Le support de combat d'Espérance Miland

Sa voix douce rassure, ses paroles apaisent et son gestuel encore plus. Espérance Miland, la vingtaine, entre dans les arcanes du slam, il y a six ans, suite à une formation à l'Institut français de Pointe Noire.Tout de suite, c'est le coup de foudre car l'artiste trouve enfin un support pour faire vivre sa passion qui est la poésie. Depuis, elle nage dans le bonheur et vit le parfait amour sur scène en déclamant.

"Ma rencontre avec le slam a été un véritable coup de foudre, j'avais enfin trouvé un moyen d'expression qui me correspondait le plus car pendant longtemps, je cherchais un moyen pour mettre en lumière mes poèmes. Tout de suite, j'ai été séduite et je me suis lancée dans cet art qui m'a beaucoup apporté car elle a libéré ma parole", lance d'emblée Espérance Miland qui, à son tour, se plaît à transmettre sa passion aux jeunes femmes et filles qui veulent se lancer dans le slam.

La poésie c'est ce qui fait battre son coeur, c'est aussi ce qui explique son attirance pour le slam." La poésie c'est mon violon d'Ingres, c'est vrai que je suis aussi parolière et je me lance aussi dans le roman, mais la poésie et moi, c'est une grande histoire d'amour puisqu'elle débute alors que je suis à l'école primaire", confie Espérance, sourire aux lèvres.

De nature timide et réservée, prendre la parole sur un podium était inimaginable pour la jeune fille, "mais à force de persévérance et d'archanement, j'ai pu me libérer de mes peurs et je me suis jetée à l'eau car quelque chose au fond de moi me disait que j'avais trouvé ma voie ", a fait savoir Espérance qui a réussi à convaincre ses parents à la laisser poursuivre son rêve.

" En effet, en dehors de mes craintes personnelles, du milieu artistique pas toujours sain et les réticences de mes parents à mes débuts, j'ai néanmoins pu me démarquer en donnant le meilleur de moi-même ", a révélé l'artiste qui se réjouit aujourd'hui que ses parents l'encouragent dans cette aventure.

Selectionnée parmi les slameuses les mieux appréciées de Pointe-Noire, Espérance ne regrette pas son choix. " Je suis heureuse sur scène, si j'avais abondonné à la première difficulté, je pense que j'aurais fait une grosse bêtise, heureusement que j'ai pu contourner et affronter les difficultés qui se sont présentées à moi au lieu de prendre la poudre d'escompette ", a-t-elle indiqué, demandant aux jeunes de ne pas abandonner leurs rêves, quelles que soient les difficultés rencontrées en chemin et de se battre afin de les concrétiser.

Le slam support de combat

Le slam, selon Espérance, est trop vaste pour qu'il soit uniquement réduit au thème de l'amour ou des revendications féminines. "Avec le slam, on peut mettre en lumière des thèmes d'actualité comme le réchauffement climatique, les droits des enfants et des veuves, des personnes vulnérables... Des combats qui méritent d'être déclamés pour conscientiser !", a souligné la slameuse qui écrit sur tout ce qui la touche et ne s'enferme dans un moule mais ose parler de tout sujet qui mérite d'être mis en avant.

" La base de mes écrits reste incontestablement la conscientisation sur des sujets d'actualité qui marquent ma génération", a précisé cette dernière. Elle n'a pas peur de prendre son micro pour mettre en lumière des sujets en rapport avec le bien-être de la population: difficultés d'approvisionnement en eau potable, coupures intempestives de l'électricité, cherté des prix des denrées alimentaires, réchauffement climatique, dépravation des moeurs, prostitution et délinquance juvénile...

" Écrire pour écrire, ce n'est pas ma tasse de café, mais je voudrais, au sortir de mes déclamations, que les spectateurs aient un sujet de réflexion et avec la poésie, c'est plus digeste" a-t-elle indiqué. La jeune artiste encourage les jeunes femmes qui se lancent dans cet art 0 ne pas faire marche arrière mais à apporter des messages susceptibles de changer des vies, en ce sens qu'elles deviennent des porte-paroles de leurs communautés.