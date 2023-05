Afrique du Nord: 76e édition du Festival de Cannes - Le Maroc à l'honneur

Quatre films marocains soutenus par les Ateliers de l'Atlas sont sélectionnés à la soixante-seizième édition du Festival de Cannes, en France. Il s'agit de "La mère de tous les mensonges" réalisé par Asmaa El Moudir ; le long métrage "Déserts" par Faouzi Bensaidi ; "Les Meutes" par Kamal Lazraq ; et le court métrage "Ayyur" par Zineb Waqrim.

Le film "La mère de tous les mensonges" est présenté dans la sélection officielle du soixante-seizième Festival de Cannes. Il explore les thèmes de la vérité, de la manipulation et des conséquences qui en découlent. Le film plonge les spectateurs dans une histoire captivante où les mensonges d'une mère ont un impact profond sur la vie de sa famille et de son entourage. À travers une narration puissante, il aborde des questions universelles sur l'intégrité, la confiance et la responsabilité.

Réalisé par Faouzi Bensaidi, "Déserts" est un autre film marocain sélectionné dans la catégorie officielle du Festival de Cannes. Ce long métrage explore les thèmes de l'isolement, de la quête d'identité et de la recherche de sens dans un monde moderne complexe. Le film suit le parcours d'un protagoniste confronté à des déserts physiques et émotionnels, luttant pour trouver sa place dans un environnement en constante évolution. Avec des paysages magnifiques et une réflexion profonde sur l'existence humaine, "Déserts" promet une expérience cinématographique intense et introspective.

"Les Meutes", réalisé par Kamal Lazraq, est un film marocain sélectionné dans la catégorie officielle de ce festival. Il aborde des thèmes sociaux et politiques contemporains en explorant les dynamiques de groupe et les mouvements collectifs. À travers une narration puissante et provocatrice, le réalisateur met en lumière les tensions, les aspirations et les luttes qui émergent au sein des meutes, symbolisant ainsi les dynamiques sociales complexes de l'époque actuelle. Ce film offre une réflexion profonde sur la nature humaine, les aspirations individuelles et le pouvoir des mouvements collectifs.

Quant à "Ayyur", réalisé par Zineb Waqrim, c'est le premier court métrage marocain présenté dans la sélection officielle du Festival de Cannes. Il explore l'histoire d'une jeune femme confrontée à des traditions patriarcales et à des contraintes sociales dans un contexte rural. À travers son parcours de résilience et d'émancipation, le film aborde des thèmes tels que la liberté individuelle, l'égalité des genres et la quête de son identité. "Ayyur" offre une perspective unique sur les défis auxquels sont confrontées les femmes marocaines et la recherche de leur propre voix dans une société traditionnelle.

Maryam Touzany, membre du jury officiel du soixante-seizième édition du Festival de Cannes, compte jouer un rôle clé dans l'évaluation et la sélection des films en compétition. Elle compte apporter son expertise, son point de vue et son jugement éclairé pour déterminer les lauréats dans différentes catégories. sa participation en tant que membre du jury souligne l'importance de la diversité et de la représentation dans le processus de sélection de ce festival.