Congo-Kinshasa: Sud Kivu - Le chef du village de Kabushungu satisfait de la visite de réconfort de Bintou Keita à Kalehe

« Le passage de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC à Kalehe est un signe d'espoir pour la population sinistrée », a déclaré le chef du village de Kabushungu, Paulin Habamungu.

Les survivants de la catastrophe de Kalehe estiment que, madame Bintou Keita devra renforcer le plaidoyer auprès des autres partenaires afin d'assister les sinistrés.

« Avec cette descente de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, nous avons l'espoir que demain ou après-demain, elle va faire le plaidoyer auprès de notre gouvernement et d'autres partenaires pour que, des choses changent, afin que la population sinistrée trouve le lieu où elle sera délocalisée », a déclaré Paulin Habamungu.

Il révèle que, la situation des sinistrés est loin de s'améliorer. Pas d'endroits où dormir et pas de nourriture pour les populations, a poursuivi Paulin Habamungu :

« Nous passons des moments difficiles car nous n'avons pas d'endroits fixes ou la population peut être délocalisée. Après la catastrophe, il y a des problèmes de maladies qui attaquent la communauté. Il y a aussi l'insécurité alimentaire, personne n'a plus de quoi manger, les champs sont emportés, dévastés par cette catastrophe naturelle et c'est tout le monde maintenant qui veut avoir quelque chose à manger comme nous n'avons plus où nous ravitailler. Avec le passage de la madame Bintou, nous espérons que, d'autres organisations vont venir pour intervenir en faveur de la population de Kalehe et plus particulièrement dans les villages de Bushushu et Nyamukubi ».

Le 4 mai dernier, des pluies diluviennes ont causé la mort de plus de 450 personnes et plus de 6255 autres portées disparues, selon les autorités.