Afrique: Finale 14e CAN U17 - Sénégal - Maroc ce vendredi (21h TU) - Les Lionceaux en quête d'un premier sacre historique

Le Sénégal a encore rendez-vous avec l'histoire avec la finale de la CAN U17 qui l'opposera ce vendredi 19 mai au stade Nelson Mandela de Baraki, au Maroc. Les Lionceaux du Sénégal, comme ceux de l'Atlas seront à la quête d'un premier succès dans cette compétition cadette. Mais il s'agit pour les cadets sénégalais de parachever leur brillant parcours dans cette compétition. Mais aussi de prolonger en même temps la belle série de succès réussie par le football sénégalais, après le sacre à la CAN seniors, à la CAN Beach Soccer en 2022, au CHAN Algérie « 2023 » et à la CAN U20-2023.

Le Sénégal affrontera le Maroc ce vendredi 19 mai au stade Nelson Mandela d'Alger de Baraki, en finale de la 14e édition de la CAN 17. Une finale historique entre deux pays qui n'ont jamais réussi à se hisser à cette dernière étape de la compétition. Mais aussi deux équipes qui ont été les plus performantes de la compétition de la compétition cadette. A l'image d'ailleurs de leurs sélections A qui symbolisent actuellement, les grandes nations du football africain. Pour cette compétition en Algérie, le Sénégal va essayer de poursuivre la bonne série enclenchée depuis une année après le sacre à la CAN 2021 seniors au Cameroun, la CAN Beach Soccer-2022, au CHAN « Algérie » 2022 et enfin la CAN U20-2023. Dans cette voie, les poulains de Serigne Saliou Dia se sont jusqu'ici taillés les habits sur mesure d'un futur champion. Ce, après le carton plein réalisé dans le groupe A où ils ont battu tour à tour le Congo ( 1-0), l'Algérie ( 3-O) et la Somalie ( 3-0). Les Lionceaux élimineront ensuite l'Afrique du Sud ( 5-0) en quart de finale avant de croiser le Burkina Faso ( 1-1) en demi-finale, où ils seront départagés par la séance de tirs aux buts. Il faut combiner ce parcours avec de très bonnes statistiques réalisées. Les cadets sénégalais ont pu enregistrer le plus de buts marqués que n'importe quelle autre équipe de la CAN (12 buts).Une performance à laquelle l'attaquant Amara Diouf aura largement contribué.

Le jeune capitaine sénégalais est ainsi devenu le meilleur buteur de l'histoire de la CAN U17 sur une édition avec déjà 5 réalisations au compteur. Ce qui lui a du coup permis de dépasser le record du Nigérian Victor Osimhen (4 buts inscrits en 2015). Autrement dit, le Sénégal a donc aujourd'hui tous les atouts pour monter sur le toit de l »Afrique. Ils feront face à des Lionceaux de l'Atlas qui ne manqueront pas d'arguments offensifs comme défensif à faire prévalor après qu'ils ont été dominateurs en phase de poules. Malgré un revers contre la Zambie (2-1), au troisième match, ils avaient réussi à s'imposer devant l'Afrique du Sud(2-0) face au Nigéria (1-0). En quarts de finale, dans le derby 100 % maghrébin, les cadets marocains ont enchaîné en surclassant facilement l'Algérie, pays hôte (3-0). En demi-inale, c'est le Mali qui est ensuite passé à la trappe après un duel qui s'est joué aux tirs aux buts (0-0, 6 tab 5).

Face aux Lionceaux, l'équipe marocaine aura un ascendant psychologique qu'ils tirent d'un court succès face à cette équipe sénégalaise lors d'un mini tournoi de préparation sur le chemin de la CAN. Ce soir, cette nouvelle génération de Serigne Diouf, Amara Diouf, Abdoul Aziz Fall, Omar Sall, Ibrahima Sadio et autre Mamadou Savané présentera toutefois un autre visage et ont sans doute pris la mesure de l'adversaire.Pour ce rendez-vous avec l'histoire, ils ont les armes pour inverser la tendance et enfin faire mieux que leurs devanciers qui gardent un bilan quasi nul dans cette compétition cadette lancée en 1995. Lors de leurs deux et uniques participations à la CAN en 2011 et 2019, la campagne avait tourné court avec des éliminations dès le premier tour. Le vainqueur de ce choc de Lionceaux, on le rappelle, deviendra la 9e équipe à remporter le trophée de la CAN U17 après le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Egypte, la Gambie, le Ghana, le Mali et le Nigeria.