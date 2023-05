Congo-Kinshasa: Des agents de l'Inspection générale du travail appellent le nouvel Inspecteur général à oeuvrer pour l'amélioration de ce service

Des agents de l'Inspection générale du travail, ont appelé, jeudi 18 mai, le nouvel inspecteur général, Jean Paul Mboma Mayuku à améliorer le fonctionnement et l'image de ce service public. Ils se sont exprimés à Radio Okapi, en marge de la cérémonie de remise et reprise, jeudi, entre l'inspecteur général entrant et son prédécesseur, au siège de l'inspection générale du travail.

L'arrivée de ce nouvel inspecteur général suscite beaucoup d'espoir, affirment certains agents de cette administration.

Les agents tout en liesse trouvés sur place pensent que cette nomination vient à point nommé.

« Nous commençons par remercier Dieu, maitre de temps et des circonstances, lui qui a permis que notre directeur soit élevé au poste de l'inspecteur général du travail », se réjouit Sunda, agent à l'Inspection générale du travail

Un autre agent, Willy Mwata wa Mwata, renchérit :

« C'est un fils maison, nous le soutenons. Nous osons croire que l'inspection va bien fonctionner ».

De son côté, Gorethy Tshiyoyi, contrôleur, pense que l'Inspection du travail aura une nouvelle image :

« On était un peu crispé. On n'est pas payé. Comme le monsieur (ndlr nouvel inspecteur) est venu, on espère qu'il peut décanter la situation ».

La plupart des agents présents espèrent que la nomination du nouvel inspecteur général du travail apportera un grand changement dans cette structure.