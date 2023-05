Ile Maurice: Gymnastique rythmique - Côte d'Or, une passerelle pour les Mondiaux de 2023

Le public mauricien pourra assister, aujourd'hui, au lancement d'un spectacle inédit dans l'océan Indien. Les meilleurs gymnastes africains seront réunis au complexe sportif de Côted'Or pour les Championnats d'Afrique de gymnastique rythmique. La compétition continentale est qualificative pour les Championnats du monde qui se tiendront du 23 au 27 août à Valence en Espagne.

Les Egyptiennes Alia Saleh, Farida Hussein et Habiba Mabrouk sont les grandes favorites de cette 17e édition. Farida Hussein était en lice aux Championnats d'Afrique 2022. Elle avait terminé en deuxième position du concours général individuel derrière Alia Saleh. Cette dernière compte, elle, trois participations au rendez-vous africain (2018, 2020 et 2022). Quant à Habiba Marzouk, elle a remporté le concours individuel des Championnats d'Afrique à deux reprises, en 2018 et 2020.

Les challengers des Egyptiennes possèdent également un palmarès intéressant. La Sud-Africaine Stephanie Dimitrova en est à sa deuxième participation aux Championnats d'Afrique après celle de 2022. Elle avait remporté l'argent au ballon et en équipes ainsi que le bronze au cerceau. L'équipe sud-africaine compte également sur Kgaogelo Maake et Azra Dewan.

La première nommée avait remporté une médaille d'argent (équipes) et quatre de bronze en individuel chez les juniors (concours général, cerceau, ballon et ruban). Quant à Azra Dewan, elle a participé aux Championnats d'Afrique en 2020 et 2018. Ses meilleurs résultats ont été enregistrés en 2018 quand elle avait remporté le bronze au ballon et aux massues.

L'Angolaise Luana Gomes sera aussi à suivre. En 2020, elle avait décroché trois médailles de bronze aux Championnats d'Afrique (cerceau, ballon et ruban). Lors des 16es championnats, elle s'était classée troisième aux massues et dans la compétition par équipes avec Sofia Higino et Aysha Morgado. Cette dernière est aussi à Maurice cette année.

Du côté de Cap-Vert, Marcia Alves compte trois précédentes participations aux Championnats d'Afrique (2018, 2020 et 2022) mais la gymnaste n'a pas encore atteint le podium. Elle aura à ses côtés Noa Da Veiga et Leua Alberto.

La Tunisie compte deux participantes, Chahd Ouechtati et Malak Sellami. Elles ont, toutes deux, participé aux Championnats d'Afrique en 2022. Chahd Ouechtati avait remporté le bronze en équipes chez les juniors.

Les Championnats d'Afrique se tiennent sur deux jours. Demain, les meilleures gymnastes de cette première journée disputeront les finales individuelles par engins (cerceau, ballon, massues et ruban). En prélude aux finales se tiendra la première édition de la Mauritius Africa Cup réservée aux juniors. L'entrée est gratuite.

LE PROGRAMME

17es Championnats d'Afrique de gymnastique rythmique seniors

Aujourd'hui

10h-10h45 : Cérémonie d'ouverture

12h45-14h25 : Qualifications RGI Seniors en groupe A (Cerveau/Ballon/Massues/Ruban)

16h15-17h45 : Qualifications RGI Seniors en groupe B (Cerveau/Ballon/Massues/Ruban)

17h45 : Remise des médailles

Demain

14h45-15h10 : Finales RGI Seniors (Cerceau)

15h10-15h35 : Finales RGI Seniors (Ballon)

15h35-16h : Finales RGI Seniors (Massues)

16h-16h25 : Finales RGI Seniors (Ruban)

16h30 : Remise des médailles

17h : Cérémonie de clôture 1re Mauritius Africa Cup (Juniors)

Aujourd'hui

10h-10h45 : Cérémonie d'ouverture Demain

11h-12h30 : Qualifications et finales RGI Juniors (Cerceau, Ballon, Massues et Ruban)

12h30 : Remise de médailles

17h : Cérémonie de clôture