Sénégal: Popenguine - La 135e édition du pèlerinage marial se tiendra dans le nouveau sanctuaire

Dakar — Les activités religieuses de la 135e édition du pèlerinage marial de Popenguine, prévue les 27, 28 et 29 mai, se tiendront dans le nouveau sanctuaire dont les travaux sont en finition, a appris l'APS d'une source religieuse.

"C'est acquis que le pèlerinage aura lieu dans le nouveau sanctuaire marial. Cela veut dire que le lieu est suffisamment prêt pour accueillir la célébration", a indiqué à l'APS le curé de la paroisse Basilique Notre-Dame de la Délivrande de Popenguine.

Selon le père Christian-Marie Diamacoune, le nouveau sanctuaire est "beaucoup plus moderne et aura une capacité de plus de cent-mille places assises", contre cinquante mille pour l'ancienne infrastructure.

Entièrement pris en charge par l'Etat sénégalais pour un coût estimé à plus de 2 milliards de francs CFA dans le cadre du programme de modernisation des cités et des édifices religieux, "les travaux ne sont pas encore bouclés et devront continuer après les célébrations", a toutefois précisé le père Christian-Marie Diamacoune.

Le président Macky Sall avait effectué le 11 février dernier une visite de chantier pour "s'enquérir de l'évolution de la construction" du sanctuaire marial de Popenguine.

"Vous nous permettez de perpétuer cette tradition en nous offrant ce bijou en chantier. Ce projet nous donne déjà de l'appétit, et nous vous en remercions vivement", avait déclaré l'archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye, disant exprimer, à l'endroit du chef de l'Etat, la reconnaissance de la communauté chrétienne du Sénégal.