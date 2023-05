Afrique: Prix Marc-Vivien Foé 2023 - Seko Fofana, Chancel Mbemba et Terem Moffi finalistes

RFI et France 24 ont dévoilé ce vendredi 19 mai les noms des trois joueurs finalistes du prix Marc-Vivien Foé 2023, qui récompense le meilleur footballeur africain ayant évolué en Ligue 1 au cours de la saison 2022-2023. L'Ivoirien Seko Fofana, le Congolais Chancel Mbemba et le Nigérian Terem Moffi restent en lice après une première sélection de onze joueurs.

Seko Fofana va-t-il imiter son compatriote Gervinho (2010-2011) et se succéder à lui-même ? Il est en tout cas dans la course au trophée aux côtés du Congolais Chancel Mbemba et du Nigérian Terem Moffi, alors qu'ils étaient onze à prétendre à une place dans le trio de tête. Le nom du vainqueur sera annoncé le 30 mai prochain à 5h30 TU sur les ondes de RFI et sur les sites internet rfi.fr et france24.com.

Présentation des trois finalistes par ordre alphabétique

FOFANA Seko, milieu de terrain (Côte d'Ivoire/Lens)

Seko Fofana, capitaine et guide du RC Lens, réussit encore une saison de haut vol à l'image de son club, candidat à une qualification à la Ligue des champions. Récupérateur, passeur et buteur, l'Ivoirien de 27 ans est encore déterminant cette saison avec les Sang et Or. Assez pour garder sa couronne et réussir le doublé ? Depuis la création du prix Marc-Vivien Foé, seul son compatriote Gervhino a réussi le doublé. Un autre Éléphant, Nicolas Pépé, l'avait emporté en 2019.

MBEMBA Chancel, défenseur (RD Congo/Marseille)

Le Congolais est arrivé libre de tout contrat à Marseille le 15 juillet 2022. Défenseur régulier, accrocheur, technique et buteur en plus, Chancel Mbemba est sans doute, avec le Chilien Alexis Sanchez, le meilleur joueur de l'OM cette saison. À 28 ans, sera-t-il le deuxième Léopard sacré après Gaël Kakuta en 2021 ? Depuis la création de ce trophée, aucun défenseur n'est parvenu à obtenir la majorité des votes du jury. L'ancien joueur de Porto sera-t-il le premier ?

MOFFI Terem, attaquant (Nigeria/Nice)

Passé de Lorient à Nice en cours de saison, le Super Eagle de 23 ans a, certes, eu besoin d'un temps d'adaptation, mais n'a pas perdu son efficacité devant le but. Nice entend faire du Nigérian une des têtes de gondole pour ses ambitions nationale et européenne ; cela tombe bien, Moffi, qui a commencé sa carrière professionnelle en Lituanie, est prêt pour passer le grand cap. L'ancien avant-centre de Courtrai, en Belgique, a régalé ses supporteurs à de nombreuses reprises cette saison. Le dernier joueur nigérian à avoir remporté le prix Marc-Vivien Foé n'est autre que Victor Osimhen, en 2020.