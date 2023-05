Afrique: Plus d'un million de personnes déplacées par les combats au Soudan

Plus d'un million de personnes ont été déplacées par les combats au Soudan, a déclaré vendredi l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

Ce dernier chiffre comprend quelque 843 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays et environ 250.000 personnes qui ont fui à travers les frontières du Soudan, a déclaré lors d'un point de presse régulier de l'ONU à Genève, Matthew Saltmarsh, porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR).

S'agissant des civils s'exilant au-delà des frontières soudanaises, le nombre de personnes fuyant vers l'Egypte - le plus grand pays d'accueil - augmente rapidement. Les partenaires du HCR estiment à plus de 5.000 le nombre d'arrivées par jour. Près de 110.000 Soudanais sont désormais entrés dans le pays, selon le gouvernement.

Au Soudan du Sud, les taux d'arrivée restent élevés, avec environ 1.500 personnes par jour. Sur les 63.000 personnes qui sont arrivées, beaucoup étaient des Sud-Soudanais réfugiés au Soudan, selon le HCR.

Le HCR lance un appel à la sécurité des civils et à l'aide

L'installation de transit près de la frontière est de plus en plus encombrée et les ressources sont surchargées, ce qui accroît les risques en matière de protection.

Au Tchad, la plupart des nouveaux arrivants se trouvent dans des sites de transit isolés près de la frontière, avec des ressources extrêmement limitées. Avec le gouvernement tchadien et les partenaires, le HCR a commencé cette semaine à reloger les nouveaux arrivants dans les camps existants.

Dans un premier temps, 20 000 réfugiés soudanais nouvellement arrivés s'installeront dans des camps, où ils bénéficieront d'un abri familial et d'un accès à l'éducation et aux soins de santé. « L'arrivée imminente de la saison des pluies ajoute à l'urgence », a ajouté le porte-parole du HCR.

Face à cet afflux de réfugiés et de déplacés internes, le HCR lance un appel urgent pour assurer la sécurité des civils et permettre à l'aide humanitaire de circuler librement au Soudan. D'autant qu'à l'intérieur du Soudan, « les gens bravent le danger, quittant notamment Khartoum, le Darfour et d'autres zones peu sûres ».

Environ 88.000 réfugiés accueillis au Soudan ont fui Khartoum pour se réfugier dans les régions du Nil blanc, de Gedaref, de Kassala Madani et de Port-Soudan, selon la Commission soudanaise pour les réfugiés (COR). Dans le Nil Blanc, plus de 75 000 réfugiés Sud-Soudanais sont arrivés de Khartoum.

Le bilan des affrontements s'aggrave

Le HCR vérifie les nouveaux arrivants, les installe dans des camps et leur fournit des articles de première nécessité, tout en coordonnant la distribution de nourriture avec le Programme alimentaire mondial. Les réfugiés érythréens, éthiopiens et autres arrivant dans l'est du Soudan sont également enregistrés et transférés dans des camps.

De son côté, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué lors d'un point de presse à Genève que « Les affrontements entre les Forces armées soudanaises (SAF) et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (RSF) ont fait au moins 705 morts ((dont 303 à Khartoum) et 5.287 blessés depuis le début des combats, selon des données compilées le 16 mai par le Ministère fédéral de la santé (FMoH) à la date du 11 mai ».

70 % des établissements de santé dans les zones touchées par les combats sont hors service, et l'OMS a vérifié une trentaines d'attaques contre des établissements de santé. Depuis le 15 avril dernier, l'agence sanitaire mondiale de l'ONU a recensé exactement 34 attaques contre des établissements de santé, qui ont fait 8 morts, et 18 blessés. Une vingtaine de ces incidents ont touché des établissements de santé et 10 ont touché le personnel de santé.

Le PAM est venu en aide à plus de 300.000 personnes

Le Programme alimentaire mondial (PAM) quant à lui continue à intensifier la distribution d'une aide vitale à ceux qui en ont besoin.

L'agence onusienne indique être venue en aide à plus de 300.000 personnes depuis le début de son aide d'urgence, il y a deux semaines.

Elle a fourni plus de 6.500 tonnes de nourriture dans plusieurs États dont ceux de Gedaref, de Kassala, du Nil Blanc, du Darfour septentrional, du Darfour oriental et de Gazira. Au Darfour septentrional, plus de 130 000 déplacés ont reçu des rations alimentaires. Un navire du PAM chargé de plus de 30 000 tonnes d'aide alimentaire a accosté aujourd'hui à Port-Soudan.

À ce jour, deux avions cargos du Service aérien d'aide humanitaire des Nations Unies sont arrivés à Port-Soudan, chargés de fournitures essentielles pour les agences de l'ONU et leurs partenaires.

Pour sa part, le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) dit que des produits de santé reproductive seront distribués dans les hôpitaux et les centres de santé dans tout le pays, y compris dans la capitale, Khartoum, et dans les États de Gazira, de la Mer Rouge, du Nil Blanc, du Darfour méridional, du Darfour occidental, du Darfour central et du Kordofan méridional.

Les fournitures sont en quantité suffisante pour assurer 11.000 accouchements, plus de 2.000 césariennes et le traitement de plus de 5.800 cas d'urgence en matière de santé reproductive.