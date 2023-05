Maroc: Panama City - Inauguration de l'extension de l'espace de la Bibliothèque Roi Mohammed VI

Panama City — L'inauguration de l'extension de l'espace de la Bibliothèque Roi Mohammed VI a eu lieu jeudi soir au siège du Parlement d'Amérique latine et des Caraïbes (Parlatino), à Panama City.

Ce nouvel espace a été inauguré par le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, la présidente du Parlatino, Silvia del Rosario Giacoppo, et la Première dame du Panama, Yazmín Colón de Cortizo.

S'exprimant à cette occasion, M. Mayara a indiqué que l'extension de cet espace, qui a été inauguré pour la première fois en 2022, vient concrétiser la volonté du Royaume d'approfondir ses relations avec le Parlatino.

"Après l'achèvement des travaux d'extension, on espère que cet espace constitue un trait d'union entre l'Amérique latine et le Maroc et offrira l'opportunité de mieux faire promouvoir la culture et l'histoire du Royaume", a-t-il ajouté.

"C'est également un lien entre l'Afrique, le monde arabe et l'Amérique latine", a affirmé M. Mayara, formant le voeu de voir cette inauguration marquer le début d'une nouvelle ère dans le rapprochement et la coopération entre le Maroc et l'Amérique latine.

Pour sa part, Mme Giacoppo a remercié le Maroc pour cette initiative, qui, a-t-elle dit, reflète l'intérêt accordé par le Maroc au développement de ses relations avec le Parlatino.

Cet espace permettra de faire connaître la civilisation et la culture marocaines, a souligné la présidente du Parlatino.

L'inauguration de l'extension de la Bibliothèque Roi Mohammed VI a eu lieu en présence de plusieurs membres du corps diplomatique accrédité au Panama, dont l'ambassadeur du Maroc au Panama, Bouchra Boudchiche, de parlementaires, de journalistes, d'académiciens et de responsables panaméens.

Cet espace se distingue par son cachet architectural éminemment marocain et propose une variété de livres et de documents couvrant plusieurs domaines.

La Bibliothèque Roi Mohammed VI consacre une place de choix à la promotion des douze régions du Maroc, en mettant l'accent sur les potentialités de chaque région.

Cet espace se veut une passerelle pour rapprocher davantage les peuples d'Afrique de cette partie du monde et offre une importante plateforme numérique interactive de documentation et de liaison directe avec les parlements nationaux des 23 États membres du Parlatino.

L'inauguration de l'extension de la Bibliothèque Roi Mohammed VI a eu lieu également en présence de la délégation parlementaire accompagnant M. Mayara lors de sa visite de travail au Panama, à savoir le premier vice-président de la Chambre des conseillers, Mohamed Hanine, le questeur de la Chambre des conseillers, Miloud Maassid, le représentant permanent de la Chambre des conseillers auprès du parlement centraméricain, Ahmed Lakhrif, le représentant de la Chambre des conseillers auprès du Parlatino, Abderrahmane Ouafa, le secrétaire général de la Chambre des Conseillers, El Assad Zerouali, le directeur des Relations extérieures et de la communication, Saad Ghazi, et le chef de département des relations extérieures, Hassan Azerkan.